Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.

"U17 Bỉ ở tầm cỡ hoàn toàn khác và là đối thủ rất chất lượng. Tôi rất tự hào về những gì U17 Việt Nam thể hiện, tự hào về cách các em đã chơi hết mình và đã ghi bàn thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đội chơi rất tốt và giữ được tinh thần đến giây cuối cùng. Tất cả sẽ đi vào ký ức của người hâm mộ Việt Nam và trở thành niềm tự hào lớn cho mọi khán giả. U17 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen", HLV Roland chia sẻ ở phần phỏng vấn nhanh sau trận trên sân 9 Aspire Zone.

Hai bàn của U17 Việt Nam vào lưới U17 Bỉ là hai bàn đầu trong lịch sử bóng đá nước nhà ở World Cup 11 người. Trước đó, U20 Việt Nam năm 2017 và tuyển nữ Việt Nam năm 2023 đều không thể ghi bàn trong lần đầu dự World Cup.

HLV Roland cho biết chiến thắng này không thể có được nhờ một cá nhân, mà là nỗ lực của cả tập thể. Chiến lược gia 50 tuổi nhấn mạnh đây luôn là tinh thần đặc trưng của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam thua, nhưng HLV Roland vẫn tươi cười khi trả lời phỏng vấn vì các học trò chiến đấu quật cường trước U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

Đánh giá về trận đấu, HLV Roland nói U17 Bỉ đẩy cao đội hình sau khi Lê Sỹ Bách mở tỷ số ngay phút thứ 4 và khiến các "Chiến binh sao vàng" không thể đứng vững trước cường độ cao, nhưng ông vẫn hài lòng về màn trình diễn của toàn đội.

HLV Roland cho hay sau trận này, U17 Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U17 New Zealand lúc 22h30 đêm 23/11 theo giờ Hà Nội.

Trước U17 Bỉ, đội vào chung kết U17 EURO 2026, U17 Việt Nam có một lần dẫn trước và chơi không quá lép vế. Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân chia sẻ: "Kết quả 3-2 là xứng đáng vì U17 Bỉ là á quân châu Âu. Nhưng U17 Việt Nam chơi rất tốt và nỗ lực. Chỉ cần thêm chút may mắn, chúng tôi đã có thể gỡ hòa 3-3. Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng toàn đội luôn tự tin và thúc đẩy tinh thần của nhau để hướng tới mục tiêu chiến thắng. U17 Việt Nam đã chơi trên 100% sức lực và khả năng, vì chúng tôi biết đông đảo người hâm mộ nước nhà đang cổ vũ mình".

Lê Trọng Đại Nhân bày tỏ quan điểm cá nhân rằng U17 Việt Nam có thể giành 1 điểm nếu may mắn hơn. Ảnh: VFF.

Số 9 cho rằng U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì U17 Bỉ quá khỏe và có khả năng dứt điểm tốt. "Mục tiêu ban huấn luyện đưa ra là một trận thắng ở vòng bảng. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo nên lịch sử ở hai trận còn lại", Đại Nhân kết. Chân sút của học viện Thể Công - Viettel cũng nhấn mạnh U17 Việt Nam còn nhiều điều phải học hỏi.

Trong khi đó, Sỹ Bách, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi bàn ở World Cup 11 người, cho hay: "Thầy Cris chỉ nói đúng một chữ: Tự hào. Thầy rất tự hào vì những gì chúng tôi làm được. Thầy bảo chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Chúng ta đã ghi bàn, đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng ta không dừng lại được vì chính các em là những người muốn nhiều hơn".

"Nhiều khi, chúng ta hơi tham lam, nhưng mục tiêu đầu tiên đã đạt được. Vậy thì hãy đến với mục tiêu tiếp theo. Hãy để trong đầu", Sỹ Bách nói thêm. Theo số 20, U17 Việt Nam sẽ nhập cuộc với tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng ở trận đấu tới.

Bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. Đồ họa: FIFA.

Kiều Oanh - Nam Giang