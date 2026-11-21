Có thể bất kỳ một huyền thoại nào giải nghệ đều sẽ có những giọt nước mắt đi kèm, đều có những sự hoài niệm. Nhưng riêng Messi hay Ronaldo thì còn hơn thế. Sự xuất hiện của họ còn là tiền, là sự thúc đẩy cho cả một nền bóng đá, thậm chí có thể tác động đến cả văn hoá, xã hội mang tầm cỡ toàn cầu. Trận đấu đầu tiên khi Messi, Ronaldo không còn là tuyển thủ nữa, cả Argentina và Bồ Đào Nha đều thua đau đớn. Họ thể hiện sự rệu rã. Thậm chí, ở đội tuyển Bồ Đào Nha sau trận đại bại trên sân nhà trước Đan Mạch (1-4) còn là sự hỗn loạn cả trong phòng thay đồ. Nếu nói đội tuyển Bồ Đào Nha đang đối diện cuộc khủng hoảng lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ qua cũng không sai, khi họ rạn nứt trong mối quan hệ thượng tầng lẫn công kích (cá nhân) giữa các phe phái.

Poster quảng bá Messi ở New York (Mỹ) trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những tác động có thể nhìn thấy rõ ràng, được đăng tải mỗi ngày. Có những giá trị không được nhắc tới nhưng để lại những hệ quả lớn có tác động mãi về sau này. Ngân sách của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi Ronaldo rời đi. Các thỏa thuận thương mại khi còn Ronaldo trên sân khá dễ, nay khó khăn gấp bội. CR7 không chỉ là một thương hiệu mà là một “ngành công nghiệp” khép kín, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bóng đá Bồ Đào Nha và cả nền kinh tế nước này. Trong tâm bão cuộc đối đầu giữa CR7 và huấn luyện viên Jesus, đến cả Bộ trưởng Kinh tế Bồ Đào Nha Almeida cũng phải lên tiếng, khẳng định Ronaldo là “tài sản quý giá của đất nước”.

Theo nghĩa này, những phân tích được báo chí Bồ Đào Nha thực hiện trong thời gian qua rất khắc nghiệt. Lỗi không thuộc về các nhà lãnh đạo, mà thuộc về Ronaldo. Theo tờ Observador, tác động thực sự rất khó định lượng bằng con số hay báo cáo tài chính. Nhưng cần phải tính đến thương hiệu CR7 tăng trưởng 325% chỉ trong 5 năm. Lương của Ronaldo tăng hơn 300%. Doanh thu tài trợ CR7 mang về cũng tăng 435%. Thật khó tưởng tượng nổi với một cầu thủ 41 tuổi. Điều đáng sợ nằm ở chỗ, những chỉ số của CR7 đẩy doanh thu của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào nha lên 120 triệu euro. Phần lớn số tiền này đến từ bản quyền truyền hình, các hợp đồng thương mại có thời gian hến năm 2030, năm Bồ Đào Nha đăng cai World Cup cùng Tây Ban Nha, Morocco.

Vấn đề nằm ở đây. Nếu không có CR7, khó tưởng tượng các hợp đồng này có thể xác nhận hoặc gia hạn trong tương lai. Tờ Observador cho biết: “Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới xem đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ vì Ronaldo ở đó”. Nếu không có CR7, Bồ Đào Nha cũng chẳng là gì. Giải pháp là tìm cho CR7 một vị trí trong ban huấn luyện. Nó sẽ giúp dòng tiền quay trở lại. Nhật báo O Jornal Economico của Bồ Đào Nha đưa ra nghiên cứu ngắn gọn hơn: Ước tính Ronaldo tạo ra giá trị khán giả tới 85,2 triệu euro trong dịp World Cup 2026. Thế thôi cũng là quá đủ.

Với trận đấu đầu tiên của Argentina thời hậu Messi cũng là một trận thua (Argentina-Uruguay: 1-2). Trên khán đài sân La Bombonera còn là sự trống vắng khủng khiếp. Với hình ảnh Messi, chỉ riêng mức giá để đội tuyển Argentina ra sân đá giao hữu đã rơi vào khoảng 6-10 triệu USD. Liên đoàn Bóng đá Argentina kiếm hàng triệu USD từ tiền bán áo Messi. Họ còn mở các học viện bóng đá ở khắp nơi, mới mở rộng sang cả Mỹ, với Messi chính là niềm hứng khởi, động lực. Giờ tất cả sẽ biến mất. Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá Argentina còn mất nhiều khoản thu, do xung đột lợi ích với các hoạt động quảng cáo cá nhân của Messi, khi anh không còn là thành viên đội tuyển quốc gia nữa.

Mọi thứ đều đang diễn ra bất lợi cho Liên đoàn Bóng đá Argentina. Sức hút sẽ bớt đi. Giá trị đội hình cũng giảm đi. Nguồn thu cũng sẽ giảm xuống. Trong dài hạn, đội tuyển Argentina cần tìm một động lực mới, một thỏi nam châm kinh tế mới, nếu không muốn trở nên bình thường. Nhưng ít nhất Argentina có sự chuẩn bị, hơn là Bồ Đào Nha-nền bóng đá có vẻ như chưa sẵn sàng với sự vắng mặt của Ronaldo.

Một kỷ nguyên rực rỡ của bóng đá thế giới đã khép lại. Lời chia tay vẫn còn nghẹn ngào. Nhưng ngay bây giờ, sự mất mát ấy đã để lại dư vị đắng ngắt. Cho cả một chặng đường sau này... trong nỗi nhớ Ronaldo, Messi.