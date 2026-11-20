Khoảnh khắc 3 xe đầu kéo tông nhau rồi bốc cháy dữ dội trên quốc lộ

Khoảng 23h10 ngày 19/11, tại Km36+600 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bắc Phù, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô đầu kéo, khiến hai người bị thương.

Theo thông tin từ Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn), thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 34C-031.27 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 34R-025.00, do Nguyễn Đức Hảo (SN 1980, trú tại TP Hải Phòng) cầm lái chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Khi đến đoạn qua thôn Bắc Phú, xe này va chạm với xe đầu kéo biển số 98H-024.23 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98RM-010.77, do Sầm Văn Tuyền (SN 1979, trú tại tỉnh Cao Bằng) cầm lái đang đi theo chiều ngược lại.

Sau cú tông mạnh, 3 xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. (Ảnh cắt từ clip)

Sau cú va chạm, xe đầu kéo biển số 34C-031.27 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe đầu kéo biển số 98H-077.70 kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98R-024.89, do Ngô Trung Hiếu (SN 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển. Trên xe lúc này còn có anh Hoàng Thanh Tùng (SN 1994, cùng trú tại Cao Bằng).

Vụ tai nạn khiến cả 3 xe đầu kéo bốc cháy dữ dội. Tài xế Ngô Trung Hiếu và anh Hoàng Thanh Tùng bị thương nhẹ. Các phương tiện đều bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 3 tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, hai tài xế Sầm Văn Tuyền và Ngô Trung Hiếu có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Theo cơ quan chức năng, cả 3 phương tiện đều kinh doanh vận tải. Trong đó, xe biển số 34C-031.27 và 98H-077.70 có chở hàng hóa, chưa được cân kiểm tra tải trọng tại thời điểm báo cáo.

Trạm CSGT Tùng Diễn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 và Công an xã Nhân Lý khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.