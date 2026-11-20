Senne Lammens cản quả phạt đền của Pio Esposito trong chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Italy.

Phút 90 trận gặp Italy, khi Bỉ đã dẫn 4-1, Senne Lammens đổ người cản quả phạt đền của Pio Esposito. Ba ngày trước, thủ môn 24 tuổi cũng cứu Bỉ khỏi bàn gỡ trong những phút cuối trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Hai màn trình diễn liên tiếp khiến truyền thông Bỉ đặt câu hỏi liệu Thibaut Courtois có được bắt chính ngay khi trở lại đội tuyển.

Lammens bắt chính 5 trong 6 trận vòng bảng, có hai trận giữ sạch lưới. Bỉ đứng nhì bảng A1 sau Pháp và giành vé vào tứ kết. “Tôi hy vọng giữ vị trí số một lâu nhất có thể”, thủ môn MU nói sau trận thắng Italy.

Courtois, 34 tuổi, đã thống nhất với HLV Mark van Bommel về việc nghỉ đợt Nations League để dưỡng sức. Thủ môn Real Madrid vẫn hướng tới Euro 2028 và thừa nhận anh sẽ phải cạnh tranh để giành lại suất bắt chính. Courtois cũng dành lời khen cho những gì Lammens làm được trong thời gian anh vắng mặt.

Bình luận viên Peter Vandenbempt của Sporza cho rằng Lammens đang thu hẹp khoảng cách với Courtois. Cựu tuyển thủ Bỉ Marc Degryse đi xa hơn khi đề nghị Van Bommel tiếp tục dùng Lammens, kể cả khi Courtois đã sẵn sàng trở lại. Cựu thủ môn Frank Boeckx nghiêng về Courtois, người vẫn bắt chính cho Real Madrid trong cuộc đua vô địch, trong khi Lammens cùng MU chật vật ở nhóm cuối bảng.

Tại Old Trafford, Lammens cũng phải thuyết phục HLV mới Mauricio Pochettino. MU đứng thứ 18 ở Premier League sau 10 trận, với một thắng, năm hòa và bốn thua. Roy Keane cho rằng thủ môn người Bỉ từng chơi tốt ở mùa trước, nhưng gần đây mắc những sai sót khiến đội mất điểm. Gary Neville đánh giá Lammens vẫn xứng đáng được trao cơ hội và dự đoán Pochettino sẽ muốn bổ sung một thủ môn để tăng cạnh tranh.

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