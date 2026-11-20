Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra. Do giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra, chênh lệch mua - bán tăng từ 3 triệu lên 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm ở cả 2 chiều, xuống 128 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra. Tại PNJ, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127,8 - 132 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng ở mức 129,8 - 133,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại PNJ, giá vàng nhẫn giao dịch mua vào - bán ra ở mức 127,8 triệu đồng/lượng và 132 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch quanh ngưỡng 129,8 triệu đồng/lượng mua vào và 133,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, lúc 9 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 3.555 USD/ounce, dưới mốc 3.600 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá, vàng thế giới tương đương khoảng 111 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra vàng miếng SJC khoảng 23,2 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, áp lực lên các kim loại quý đến từ kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD mạnh lên. Giá vàng đã thủng mốc 3.600 USD/ounce chạm mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua.