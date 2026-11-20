Trước cuộc đối đầu này, Thanh Hóa chịu áp lực từ thành tích đối đầu không tốt. Kể từ chiến thắng 3-0 trên sân Pleiku hồi tháng 9.2018, đội bóng xứ Thanh trải qua 14 lần chạm trán HAGL mà không thể giành chiến thắng, với 8 trận hòa và 6 thất bại.

Matheus Martins ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Thanh. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép. Phút 25, Damoth Thongkhamsavath tung cú sút chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của Thanh Hóa không được duy trì đến hết hiệp 1. Phút 45+1, từ đường tạt bóng bên cánh trái, Jacintho Ferreira Matheus Lucas bật cao đánh đầu, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận cạnh tranh quyết liệt. Phút 60, Matheus Monteiro Martins tận dụng cơ hội trong vòng cấm, dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hóa.

Trong những phút còn lại, HAGL nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Tỷ số 2-1 được giữ đến hết trận.

Chiến thắng này giúp Thanh Hóa có thêm 3 điểm, nâng tổng điểm lên 12 sau 8 vòng đấu. Quan trọng hơn, đội bóng xứ Thanh đã giải tỏa áp lực tâm lý trước HAGL, khép lại hơn 8 năm chờ đợi một chiến thắng trước đối thủ này.