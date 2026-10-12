Xây dựng địa bàn sạch ma túy

Hiện, 73/99 xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí sạch về ma túy. Với 26 địa bàn còn lại phải hoàn thành trước ngày 31/10, do vậy, thời gian đang được tính từng ngày. Tỉnh đang tập trung lực lượng, tháo gỡ từng tiêu chí chưa đạt, quyết liệt hoàn thành phần việc còn lại, đồng thời củng cố kết quả, không để tái diễn phức tạp tại các địa bàn đã về đích.

Tại xã Văn Chấn, mục tiêu xây dựng “Xã không ma túy” đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Địa phương hiện quản lý 27 trường hợp sau cai nghiện, duy trì kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tái nghiện và phát sinh tệ nạn.

Từ khi triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 11 đối tượng, đưa 12 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành, Văn Chấn đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu được công nhận “xã không ma túy” đúng tiến độ.

Thiếu tá Giàng Thanh Sổng - Phó Trưởng Công an xã Văn Chấn cho biết: “Địa phương đã hoàn thành 3 tiêu chí “xã không ma túy”. Công an xã quản lý chặt địa bàn, các diện đối tượng, duy trì đường dây nóng để người dân kịp thời cung cấp thông tin, góp phần phát hiện, ngăn chặn ma túy ngay từ cơ sở”.

Thời điểm này, những địa bàn còn lại đang bước vào chặng nước rút để hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Xã, phường không ma túy”. Toàn tỉnh đã thành lập 109 tổ công tác với 327 cán bộ, trực tiếp phối hợp với công an các xã, phường hỗ trợ về nghiệp vụ. Các tổ công tác đi sâu vào từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhận diện từng nguy cơ để cùng cơ sở tháo gỡ những phần việc còn vướng.

Tại xã Cảm Nhân, nơi có sự giao thương, đi lại với các khu vực lân cận, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nhận diện từ sớm những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy.

Từ tháng 7/2025 đến nay, địa phương đã đưa 3 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, khởi tố 1 vụ với 1 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; hơn 300 cán bộ, công chức, người lao động được xét nghiệm. Cảm Nhân đã hoàn thành các tiêu chí “Xã không ma túy”.

Ở Cảm Nhân, phòng ngừa cũng không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Qua tuyên truyền, người dân được trang bị kiến thức để nhận diện những nguy cơ mới, trong đó có việc ma túy được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, thuốc lá điện tử.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Thắng - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các tổ công tác tăng cường đã phát huy vai trò chuyên môn tại những địa bàn khó, góp phần nối liền thế trận phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở, không để những địa bàn phức tạp trở thành khoảng trống trong phòng ngừa, đấu tranh.

Sau khi về đích, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững thành quả, chủ động phòng ngừa, không để ma túy tái xâm nhập, phát sinh điểm nóng.

Tại xã Púng Luông, sau hơn 7 tháng triển khai, địa phương cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Xã không ma túy”. Đằng sau những kết quả ấy là những con số về vụ việc được phát hiện, người được cai nghiện, quản lý sau cai; xa hơn là hành trình giúp những người từng lầm lỡ trở lại cuộc sống bình thường, hòa nhập cộng đồng.

Câu chuyện của ông Giàng A C., người từng có gần 50 năm sử dụng ma túy, cho thấy một góc nhìn khác của cuộc chiến này. Sau 4 tháng từ bỏ ma túy, sức khỏe ổn định, ông trở lại lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Sự trở lại ấy là một tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu không nhỏ: làm thế nào để những người đã cai nghiện, không tái nghiện và thực sự hòa nhập với cộng đồng.

Bởi vậy, ở Púng Luông, phòng, chống ma túy không dừng ở việc phát hiện, xử lý người vi phạm, mà đang được tiếp tục bằng quản lý, hỗ trợ và đồng hành.

Bí thư Đảng ủy xã Giàng A Vừ cho rằng, thước đo bền vững phải được xác định từ những điều cụ thể hơn: không phát sinh người nghiện mới, không tái nghiện, không hình thành điểm nóng và người dân chủ động tham gia phòng, chống ma túy. Đó cũng là yêu cầu đặt ra với toàn tỉnh trong thời điểm hiện nay.

Thời gian để hoàn thành mục tiêu không còn nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra rất cao. Các địa phương phải tập trung rà soát kỹ từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, xác định rõ những nội dung còn thiếu để có giải pháp hoàn thành dứt điểm, phấn đấu 99/99 xã, phường đạt tiêu chí không ma túy trước ngày 31/10/2026 Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo

Tuy nhiên, hoàn thành các tiêu chí không có nghĩa nhiệm vụ đã kết thúc. Những xã, phường đã đạt chuẩn phải tiếp tục quản lý chặt địa bàn, người nghiện, người sau cai; chủ động nhận diện, xử lý từ sớm nguy cơ phát sinh, không để tái diễn điểm nóng. Phòng, chống ma túy phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Trình bày: Hương Giang