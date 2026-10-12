Khởi tố, bắt giam 20 đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/8, tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến) xuất hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, mang theo hung khí, điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây mất an ninh, trật tự, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm rõ danh tính những người có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: CAHY).

Quá trình điều tra, lực lượng Công an tập trung rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi của từng cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, ra lệnh bắt giam 10 bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 7/10, cơ quan Công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 bị can.

Đáng chú ý, các bị can trong vụ án đều ở độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi. Tại cơ quan Công an, các bị can thể hiện sự ăn năn, hối hận trước những hành vi nông nổi, bồng bột của mình.