Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt nhiều doanh nghiệp truyền hình trả tiền

Thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia triển khai giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Qua giám sát, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp, với tổng số tiền phạt 3,14 tỷ đồng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Ảnh minh họa

Theo kết quả giám sát, các vi phạm chủ yếu liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và việc thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Cụ thể, có 4 trong số 5 doanh nghiệp không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Ba doanh nghiệp có điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung. Ba doanh nghiệp khác không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, cũng như bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định. Ngoài ra, một số doanh nghiệp không bảo đảm quyền lựa chọn của người tiêu dùng đối với một số hoạt động xử lý thông tin theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kết quả giám sát cũng chỉ ra những vi phạm liên quan đến giao dịch từ xa. Một số doanh nghiệp chưa xây dựng công cụ hoặc thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm theo quy định khi giao dịch từ xa với người tiêu dùng; cung cấp thông tin không đầy đủ về các nội dung bắt buộc trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh đó, có doanh nghiệp chưa xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền lợi khác. Một số trường hợp cũng chưa tuân thủ quy định về cỡ chữ tối thiểu khi giao kết hợp đồng bằng văn bản với người tiêu dùng.

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung, chính sách, quy trình liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Trong quá trình làm việc, cơ quan quản lý đã phổ biến các quy định pháp luật, chỉ rõ những nội dung chưa bảo đảm tuân thủ trong hoạt động cung cấp dịch vụ, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sau quá trình làm việc, các doanh nghiệp đã nghiêm túc tiếp thu, phối hợp rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung, chính sách áp dụng trong giao dịch với người tiêu dùng. Theo báo cáo của doanh nghiệp, những tồn tại và nội dung được yêu cầu đã được rà soát, điều chỉnh, khắc phục. Việc phát hiện và xử lý vi phạm tiếp tục thể hiện nỗ lực tăng cường hậu kiểm, giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền ngày càng đa dạng, với các dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình qua mạng internet và nội dung theo yêu cầu trên website, nền tảng số, công tác giám sát có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những bất cập trong chính sách, điều khoản giao dịch. Qua đó, cơ quan quản lý hướng tới nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tăng cường phòng ngừa vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.