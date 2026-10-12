Làm rõ hai trường hợp ứng xử thiếu chuẩn mực trên Facebook

Công an phường Ngô Quyền làm việc với N.V.H về các bài viết, hình ảnh sai sự thật đăng trên Facebook.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Ngô Quyền phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của N.V.H. (SN 1987, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định những nội dung này mang tính chất vu khống, xâm phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của chị L.T.M.H. (SN 1992, trú tại phường Ngô Quyền).

Công an phường đã triển khai xác minh, thu thập tài liệu và mời H. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.V.H. thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng yêu cầu H. gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh sai sự thật; đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tại xã Gia Phúc, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng ngày 6/10, Công an xã phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp, sử dụng những lời nói, ngôn từ thô tục, thiếu chuẩn mực. Chủ tài khoản được xác định là B.Đ.H. (SN 1982, trú tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).

Công an xã Gia Phúc làm việc với B.Đ.H. về việc sử dụng ngôn từ thô tục khi phát trực tiếp trên Facebook.

Trong quá trình làm việc, B.Đ.H. thừa nhận việc sử dụng những ngôn từ trên xuất phát từ tâm lý bức xúc cá nhân. Theo trình bày của H., nội dung phát trực tiếp không nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm tổ chức hoặc cá nhân nào.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, H. nhận thức được hành vi của mình và chủ động khắc phục. Công an xã yêu cầu H. xóa nội dung phát trực tiếp có ngôn từ thô tục, thiếu văn hóa và viết cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia môi trường mạng. H. đã chấp hành, cam kết không tái phạm.

Từ hai vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi phổ biến, lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, tránh đăng tải nội dung bịa đặt hoặc xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Việc tuân thủ pháp luật và ứng xử văn minh góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.