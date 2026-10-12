Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, do bà Phượng làm chủ hộ kinh doanh, đang bày bán nhiều sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh.

Khởi tố vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo cơ quan công an, mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm củ sâm tươi, vợ chồng ông Tín vẫn mua củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” lên sản phẩm để bày bán tại cửa hàng.

Ngoài ra, tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội YouTube và Facebook với lượng người theo dõi lớn, ông Tín còn quay video đăng tải lên các trang cá nhân để quảng cáo sản phẩm “Rượu sâm Ngọc Linh” và “Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong”.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan