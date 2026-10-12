Bí mật đằng sau hàng nghìn cuộc gọi trong 6 tháng của người phụ nữ

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua công tác kiểm tra cư trú, nắm tình hình địa bàn, ngày 2/10/2026, Công an phường Tân An phát hiện, bắt quả tang N.T.H. (sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thời điểm bị phát hiện, H. đang sử dụng máy tính cá nhân tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố 7, phường Tân An.

N.T.H. cùng máy tính được sử dụng để thực hiện các cuộc gọi.

Theo thông tin xác minh ban đầu, H. thuê phòng trọ tại đây từ ngày 22/9/2026.

Hằng ngày, người này sử dụng phần mềm gọi điện trên máy tính, tự xưng là nhân viên bảo hiểm, liên hệ với khoảng 200 người theo nội dung được cung cấp sẵn.

Người nghe được hướng dẫn mang căn cước tới UBND xã, phường để thực hiện việc được giới thiệu là “tích hợp, đồng bộ thẻ bảo hiểm điện tử” và “nhận tiền an sinh xã hội”.

Tuy nhiên, trước khi đến cơ quan nhà nước, người dân được yêu cầu gọi điện cho một người khác do H. giới thiệu.

Theo cơ quan công an, việc nhắc tới trụ sở UBND xã, phường và người được giới thiệu là cán bộ giải quyết thủ tục nhằm tạo vỏ bọc đáng tin cậy, khiến người nghe mất cảnh giác. Yêu cầu gọi tới số điện thoại khác thực chất là bước chuyển người nghe sang đối tượng khác trong nhóm để tiếp tục dẫn dụ.

Công an phường Tân An xác định từ tháng 4/2026 đến ngày 1/10/2026, H. đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi theo phương thức trên.

Người này được người quản lý trả công hơn 300.000 đồng/ngày. Vụ việc hiện được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo cảnh báo của công an, thủ đoạn này đánh vào nhu cầu của người dân trong việc tìm hiểu chế độ bảo hiểm, chính sách hỗ trợ và an sinh xã hội.

Khi người gọi biết một số thông tin cá nhân, nhắc đến căn cước, bảo hiểm điện tử, tên cơ quan nhà nước hoặc thậm chí tên một cán bộ địa phương, nạn nhân có thể dễ dàng tin rằng đây là cuộc gọi hướng dẫn thủ tục chính thức.

Tuy nhiên, cơ quan công an nhấn mạnh việc người gọi biết tên cơ quan, cán bộ hoặc một số thông tin cá nhân không chứng minh người đó có thẩm quyền.

Công an phường Tân An khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là cán bộ xã, phường, nhân viên bảo hiểm hoặc nhân viên cơ quan nhà nước nhưng không thể xác minh danh tính.

Dấu hiệu đáng ngờ là người gọi thông báo người dân được nhận tiền hỗ trợ, tiền an sinh hoặc quyền lợi bảo hiểm, sau đó thúc giục thực hiện ngay các thao tác trực tuyến hoặc gọi sang một số điện thoại khác.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng; không chuyển tiền với lý do “xác minh”, “kích hoạt”, “đồng bộ” hay “nhận hỗ trợ”.

Các yêu cầu truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, cài ứng dụng hoặc cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa cũng được cơ quan công an xác định là những dấu hiệu nguy hiểm.

Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân nên chủ động liên hệ UBND xã, phường hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua số điện thoại và địa chỉ được công bố chính thức.

Công an lưu ý không nên sử dụng ngay số điện thoại hoặc đường dẫn do chính người gọi cung cấp để kiểm tra tính xác thực. Nếu cần giải quyết thủ tục, người dân nên trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền hoặc sử dụng các kênh dịch vụ công chính thức.

Nếu đã lỡ cung cấp thông tin bảo mật hoặc phát hiện giao dịch bất thường, cần ngừng liên lạc với người nghi vấn, liên hệ ngay ngân hàng qua kênh chính thức để bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Người dân cũng nên lưu lại số điện thoại, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và chứng từ giao dịch để phục vụ việc xác minh khi cần thiết.