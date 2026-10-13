Cung cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên VNeID

Ðưa dữ liệu “sống” phục vụ người dân

Việc chuyển giao thẩm quyền quản lý Nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu LLTP từ ngành tư pháp sang ngành công an là dấu mốc quan trọng, nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất và kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại Cà Mau, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh trực tiếp đảm nhiệm toàn bộ quy trình này từ tháng 3/2025. Với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tính chính xác, kịp thời và bảo mật thông tin nghiêm ngặt, Công an tỉnh nhanh chóng chuẩn hoá quy trình, nâng cao nghiệp vụ và áp dụng công nghệ số một cách linh hoạt, sáng tạo.

Công dân đăng ký cấp phiếu LLTP trên VNeID.

Việc cấp phiếu LLTP điện tử và hiển thị thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID được xem như trường thông tin sẵn có, tương tự như: họ tên, ngày tháng năm sinh, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Khi thông tin đã hiển thị trên VNeID, người dân có thể tra cứu và xác thực tức thì mà không cần làm thủ tục xin cấp đi cấp lại nhiều lần, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Nếu trước đây, việc xin cấp phiếu LLTP đòi hỏi nhiều giấy tờ và thời gian đi lại, thì nay, nhờ ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân có thể nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, huy động lực lượng đoàn thể ở cơ sở hỗ trợ người dân tại trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công, hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID tại Cà Mau đã tăng vượt bậc, đạt 92% sau 1 năm triển khai thực hiện. Công an tỉnh đã tiếp nhận trên 20 ngàn hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP; toàn bộ số hồ sơ này đều được xử lý và trả kết quả đúng hẹn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Nhân dân.

Tỉnh Cà Mau tiếp tục xác định khâu làm sạch, làm giàu dữ liệu LLTP là nhiệm vụ then chốt để xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Lực lượng nghiệp vụ đã tiến hành rà soát, bổ sung thông tin căn cước công dân cho trên hàng chục ngàn trường hợp, đồng thời chỉnh lý, chuẩn hoá dữ liệu trên 9.400 bản án. Qua công tác quản lý LLTP, cơ quan công an còn kịp thời phát hiện, phối hợp bắt giữ 1 đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm; xử lý các trường hợp sử dụng phiếu LLTP giả mạo.

Cao điểm 180 ngày đêm làm sạch dữ liệu LLTP

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn triển khai cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cần giải quyết. Thời gian gần đây, Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) đã cảnh báo về tình trạng xuất hiện các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc cán bộ sách nhiễu, đòi chi phí ngoài quy định, đồng thời nở rộ các đường dây "cò mồi", quảng cáo dịch vụ "làm phiếu LLTP nhanh", "làm phiếu LLTP bản giấy" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ yêu cầu công an các tỉnh, thành quán triệt, phát huy vai trò chủ công, nòng cốt; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục phải chấp hành nghiêm điều lệnh, lễ tiết tác phong, niêm yết công khai thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân qua mạng xã hội và kênh "Bộ với công dân", tuyệt đối không để xảy ra dư luận tiêu cực. Cùng với đó, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, rà soát địa bàn, kiên quyết đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây lừa đảo, làm giả con dấu, tài liệu, các đối tượng “cò mồi” dịch vụ cấp phiếu LLTP, bảo vệ quyền lợi người dân và uy tín của lực lượng công an nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau kịp thời ban hành Công văn số 16527 nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu trọng tâm là triển khai thắng lợi đợt cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu LLTP và hiển thị thông tin trên VNeID đối với công dân tỉnh Cà Mau từ đủ 14 tuổi trở lên gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về LLTP theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về LLTP nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, ý nghĩa, vai trò và giá trị pháp lý của phiếu LLTP bản điện tử trên ứng dụng VNeID. Tuyên truyền để người dân hiểu rõ thông tin LLTP trên VNeID được cập nhật theo quy định, tạo thuận lợi trong việc sử dụng, tra cứu, xác thực thông tin theo yêu cầu và quy định của pháp luật. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công văn này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19 hằng tháng theo quy định.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường nghiêm túc sử dụng tài khoản định danh tổ chức mức 2 để truy cập, khai thác thông tin trên hệ thống thông tin lý lịch tư pháp. Tuyệt đối nghiêm cấm việc lạm dụng, tuỳ tiện yêu cầu công dân phải nộp phiếu LLTP hoặc thông tin LLTP trong giải quyết thủ tục hành chính, tuyển dụng hay giao dịch nội bộ, trừ các trường hợp luật định rõ ràng.

Công an tỉnh tập trung lực lượng, ưu tiên làm sạch dữ liệu của các nhóm trong độ tuổi lao động từ 14-40 tuổi và theo từng nhóm nghề nghiệp có tần suất sử dụng phiếu LLTP cao để phục vụ người dân kịp thời. Song song đó, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau cùng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trung gian, làm rõ giá trị pháp lý của phiếu LLTP bản điện tử trên VNeID để người dân an tâm tiếp cận, sử dụng.

Sự chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành và lực lượng Công an tỉnh Cà Mau không chỉ tạo chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về LLTP, mà còn khẳng định bước đi vững chắc trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Khi dữ liệu tư pháp được kết nối thông suốt, minh bạch, quyền lợi hợp pháp của Nhân dân sẽ luôn được bảo đảm, góp phần xây dựng nền hành chính công kỷ cương, hiện đại và thân thiện.