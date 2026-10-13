Giữ bình yên từ cơ sở - Kỳ 2: Gần dân, hiểu dân

Gần dân, hiểu dân, nắm chắc địa bàn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở thường xuyên có mặt khi người dân cần. Từ những vụ việc phát sinh trong khu dân cư, những đêm tuần tra đến cứu người trong hỏa hoạn, hỗ trợ Nhân dân giữa thiên tai..., sự xuất hiện kịp thời của những thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở mang đến niềm tin cho người dân.

Hiểu chuyện nhỏ, ngăn chuyện lớn

Một ngày đầu tháng 8, tại thôn Phước Chiến (xã Công Hải), khi xóm làng đang chìm trong giấc ngủ, bỗng bị đánh thức bởi nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo gậy gộc, vỏ chai thủy tinh để giải quyết mâu thuẫn. Nhận tin báo của người dân, các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp với Công an xã Công Hải nhanh chóng tiếp cận, ổn định tình hình, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc, giáo dục. Vẫn biết những vụ việc như vậy không xảy ra thường xuyên, nhưng với các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Phước Chiến luôn sẵn sàng để xử trí kịp thời. Ông Ca Da Thoáng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Phước Chiến cho biết, mỗi khi nhận thông tin phản ánh của người dân về dấu hiệu mất ANTT trên địa bàn, các thành viên trong tổ đều có mặt kịp thời để nắm tình hình. Việc chủ động tiếp cận ban đầu giúp công tác phối hợp với lực lượng Công an trong giải quyết dứt điểm các vụ việc được thuận lợi hơn.

Cán bộ Công an phường Nha Trang và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở thăm hỏi trụ trì chùa Nghĩa Hương.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã nhận được sự tin tưởng của người dân và trở thành một “địa chỉ” để người dân tìm đến khi có chuyện bất trắc. Bà Chamaléa Thị Nỵ (người dân thôn Động Thông, xã Công Hải) cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Công an xã thường xuyên đến khu dân cư, lắng nghe người dân, tuyên truyền pháp luật và vận động Nhân dân cùng giữ gìn ANTT. Từ ngày có lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, người dân yên tâm hơn rất nhiều. Ban đêm có người đi tuần tra, khi có mâu thuẫn hay sự việc phát sinh đều được kịp thời giải quyết.

Thiếu tá Nguyễn Quang Khánh - Phó Trưởng Công an xã Công Hải cho biết, hơn 75% dân số của xã là đồng bào Raglai, đời sống còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng và tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng đến ANTT. Nhiều thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là người địa phương nên nắm rõ đường đi lối lại trong khu dân cư, cũng như các hộ gia đình, phong tục, tập quán của đồng bào. Khi xảy ra sự việc, người dân có thể hoảng loạn, không nhớ số điện thoại Công an xã nhưng biết nhà của thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thôn để đến liên hệ, trình báo. Chính vì thế, các thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở kịp thời có mặt và báo trực tiếp cho Công an xã để nhanh chóng tổ chức xử lý ban đầu. Từ đó, góp phần hạn chế những hậu quả đáng tiếc do sự việc bùng phát mất kiểm soát.

Sẵn sàng vì dân

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an các xã, phường và Nhân dân để tiếp cận những khu vực bị cô lập, chia cắt; hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, rà soát và sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm. Khi nước rút, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở lại cùng chính quyền và Công an xã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Những bước chân đi từng ngõ, đến từng nhà; những phần lương thực được chuyển đến các hộ neo đơn giữa lúc đường sá chia cắt đã để lại hình ảnh gần gũi, sẻ chia trong lòng người dân.

Cán bộ Công an xã Công Hải cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Ông Ca Da Thoáng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Phước Chiến (xã Công Hải) tuần tra đêm trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Thiện Quang - Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Nghĩa Hương (phường Nha Trang) cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở rất nhiệt tình, trách nhiệm khi làm nhiệm vụ, nhất là khi người dân cần. Tại chùa Nghĩa Hương, các thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên hỗ trợ khi cần thiết, nhất là những dịp có đông người vào các ngày lễ, Tết hay khi có các hoạt động thiện nguyện. Người dân rất cần và quý mến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Gần dân cũng đồng nghĩa với việc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải xử lý khối lượng công việc ngày càng nhiều. Và để đáp ứng được nhiệm vụ cũng như sự kỳ vọng của Nhân dân, đòi hỏi mỗi thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị. Điều này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đông và tính chất các vụ việc phát sinh cũng phức tạp hơn.