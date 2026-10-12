Phát hiện người đàn ông vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Chiều 12/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh vừa bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Công an phường Kiến Tường (tỉnh Tây Ninh) vụ việc người đàn ông vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo đó, vào khoảng 11h45 cùng ngày, thực hiện theo kế hoạch, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh) tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 62. Khi đến Km 66+900 Quốc lộ 62, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 66P2-130.xx lưu thông theo hướng từ phường Kiến Tường về xã Mộc Hóa (tỉnh Tây Ninh) có dấu hiệu chở hàng hóa cồng kềnh và biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng vải phía sau xe mô tô có 1.490 bao thuốc lá ngoại gồm 790 bao nhãn hiệu JET, 600 bao nhãn hiệu HERO và 100 bao nhãn hiệu SCOTT.

Lực lượng chức năng lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cùng người vi phạm cho Công an phường Kiến Tường tiếp tục điều tra, xử lý.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, toàn bộ số thuốc lá này là hàng hóa nhập lậu. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cùng người điều khiển xe máy nêu trên cho Công an phường Kiến Tường để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Ngoài ra, người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, không tiếp tay, bao che hoặc giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn lậu, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.