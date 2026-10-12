Thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Phan Thiết tiến hành xác minh, truy tìm người vi phạm. Đến ngày 11/10, đã xác định được người điều khiển phương tiện là K.N.H.H (SN 2007, trú tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) và mời đến cơ quan làm việc.

Qua làm việc và đối chiếu video do người dân cung cấp, K.N.H.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Người điều khiển xe máy buông hai tay bị mời làm việc.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “buông cả hai tay khi điều khiển xe”, quy định tại điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Người vi phạm bị tịch thu phương tiện và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng, ngoài ra còn có thể bị xem xét xử lý hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác.