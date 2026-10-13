Người của bản: Cảm ơn bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313

Chuyện là, nhờ được các chú bộ đội phát hiện, cứu giúp kịp thời trong một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cậu con trai của gia đình chị mới có cơ hội được đến trường học tập, vui chơi với các bạn cùng trang lứa.

Sự việc xảy ra vào chập choạng tối 19-1. Hôm đó, chị Lù Thị Sâu ở nhà trông con. Trong lúc chị lúi húi chuẩn bị bữa cơm tối trong bếp, cháu Lù Văn Dương chơi đùa ngoài sân. Không may, cháu chạy ra khu vực nền giếng, do trơn trượt nên ngã vào máng nước mà gia đình dùng để hứng nước suối phục vụ sinh hoạt.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313 và gia đình chị Lù Thị Sâu.

Đúng lúc cháu Dương đang trong tình trạng nguy hiểm, Trung tá Vũ Xuân Hồng, Đội trưởng Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 6, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313, cùng hai đồng chí quân nhân của đơn vị đi qua, kịp thời phát hiện sự việc. Không chần chừ, các anh nhanh chóng dừng xe, đưa cháu bé ra khỏi máng nước và tiến hành sơ cứu. Chỉ ít phút sau, cháu Dương nôn ra nhiều nước, bật khóc thành tiếng và dần tỉnh lại. Cháu bé qua cơn nguy hiểm, mang lại niềm vui vỡ òa cho chị Lù Thị Sâu và 3 quân nhân trực tiếp cứu giúp.

Nhớ lại sự việc, Trung tá Vũ Xuân Hồng kể với chúng tôi: “Hôm đó, trời chập choạng tối, thời tiết se lạnh. Tôi cùng hai đồng chí quân nhân của đơn vị đi trên hai xe máy đến một số hộ dân ở thôn Cáo Sào để hướng dẫn bà con che chắn, phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm. Khi đi đến đoạn đường gần nhà chị Lù Thị Sâu, chúng tôi phát hiện một cháu bé bị ngã vào máng nước với tư thế rất nguy hiểm, đang vùng vẫy, phần đầu của cháu ở dưới máng nước còn phần chân thì giơ cao lên trời. Rất may, cháu chỉ mới bị ngã nên tính mạng vẫn được bảo toàn”.

Đối với chị Lù Thị Sâu, sự việc ấy là ký ức không thể nào quên. Chị chia sẻ: “Tôi rất vui vì năm nay cháu Lù Văn Dương bắt đầu đi học lớp mẫu giáo 3 tuổi. Nhớ lại chuyện cũ, tôi và gia đình rất cảm ơn các chú bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313, nhất là Trung tá Vũ Xuân Hồng cùng hai quân nhân của đơn vị, đã cứu mạng con tôi. Nếu hôm ấy các chú không phát hiện kịp thời thì không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Hành động cứu người khẩn trương, kịp thời, đầy trách nhiệm của Trung tá Vũ Xuân Hồng và đồng đội không chỉ giúp một cháu bé thoát khỏi hiểm nguy mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, luôn gần dân, gắn bó với nhân dân, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.