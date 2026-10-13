Ðo trách nhiệm bằng kết quả

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm thành phố cuối tháng 9-2026, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ”. Theo đó, từng dự án phải được rà soát, xác định rõ đường gantt thực hiện, phân loại theo mức độ triển khai và nguy cơ chậm trễ; mỗi vướng mắc phải gắn với cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết cụ thể.

Trong giải phóng mặt bằng, báo cáo tỷ lệ hoàn thành là chưa đủ nếu chưa chỉ rõ vướng ở đâu, ai xử lý và khi nào hoàn thành. Tiến độ phải được đo bằng kết quả cụ thể của từng phần việc, từng vị trí có thể bàn giao. Những khu vực đủ điều kiện cần được bàn giao để thi công ngay, không nhất thiết chờ giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Cách làm này giúp tận dụng thời gian, tạo điều kiện triển khai công trình theo giai đoạn, hạn chế chậm trễ kéo dài.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng không phải là chạy theo tiến độ bằng mọi giá. Bởi sau mỗi diện tích đất thu hồi là tài sản, sinh kế và cuộc sống của người dân. Vì thế, công tác bồi thường, hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng quy định; tái định cư cần đi trước một bước, bảo đảm các hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Chính quyền cơ sở cần duy trì đối thoại trực tiếp, thực chất với người dân. Vướng mắc về nguồn gốc đất, giá đất, chính sách hỗ trợ hay bố trí tái định cư phải được giải thích, xử lý kịp thời. Hồ sơ thuộc thẩm quyền cần giải quyết ngay, vấn đề vượt thẩm quyền phải có phương án đề xuất cụ thể. Khi quyền lợi được bảo đảm, thông tin được công khai và kiến nghị được giải quyết thấu đáo, sự đồng thuận sẽ được củng cố.

Cùng với đó, các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ trong xử lý thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và nguồn vốn. Những thủ tục có thể thực hiện song song cần được triển khai đồng thời và phải có một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm điều phối. Trách nhiệm này phải gắn với thẩm quyền, thời hạn và kết quả công việc.

Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án thu hồi đất. Áp lực giải phóng mặt bằng càng lớn càng đòi hỏi sự đồng thuận cao của người dân và sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, yêu cầu “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả phải được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ. Người đứng đầu và cán bộ phụ trách cần trực tiếp kiểm tra hiện trường, nhận diện điểm nghẽn, chịu trách nhiệm đến cùng về phần việc được giao; đồng thời không né tránh, không đùn đẩy, vướng ở đâu tháo gỡ ở đó.

Giải phóng mặt bằng là phép thử đối với trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, địa phương và cá nhân được phân công nhiệm vụ. Khi quyền lợi người dân được bảo đảm, vướng mắc được xử lý đến cùng và thời hạn được thực hiện nghiêm, điểm nghẽn mặt bằng sẽ được hóa giải. Đây là điều kiện để các dự án trọng điểm sớm phát huy hiệu quả, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững.