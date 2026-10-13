Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Trước đó, trưa 8-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu đất trống thuộc khu phố 9 (phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác Công an phường phát hiện Nguyễn Quốc Toàn có biểu hiện nghi vấn. Qua xét nghiệm nhanh, Toàn có kết quả dương tính với chất ma túy.

2 đối tượng Nguyễn Hồng Hiệu và Nguyễn Quốc Toàn. Ảnh: Nguyễn Giang

Kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa Toàn về trụ sở để làm việc.

Cơ quan Công an xác định: Khoảng 11 giờ cùng ngày, Toàn và Nguyễn Hồng Hiệu đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đất trống nói trên. Làm việc với cơ quan Công an, Hiệu thừa nhận hành vi của mình, phù hợp với lời khai của Toàn.

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, Toàn và Hiệu còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại một quán bar trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam. Tài sản bị lấy trộm gồm ống đồng và dây đồng tại cục nóng máy điều hòa. Sau khi trộm cắp, các đối tượng đem bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.