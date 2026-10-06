Truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp xe máy

Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 5-10, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của anh T. T. B. (sinh năm 1997, trú tại thôn Nhị Dinh, xã Điện Bàn Tây) về việc bị một đối tượng trộm cắp 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode, màu trắng, biển kiểm soát 92D1-364.xx tại TDP Mỹ Á, phường Điện Bàn.

Lực lượng Công an phường Điện Bàn nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng sau khi thực hiện hành vi đã điều khiển xe tẩu thoát theo hướng xã Điện Bàn Tây trên tuyến đường ĐT609.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Điện Bàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng anh T. T. B. truy đuổi; đồng thời trao đổi thông tin với Công an xã Điện Bàn Tây để tổ chức lực lượng đón, chặn, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng cùng chiếc xe máy.

Bị lực lượng Công an truy bắt và áp sạt, đến tuyến đường số 3, thuộc thôn La Huân, xã Điện Bàn Tây, đối tượng đã bỏ lại xe máy, chạy bộ ra khu vực cánh đồng nhằm lẩn trốn; tuy nhiên, lực lượng nhanh chóng bị phát hiện, khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng được xác định là Trần Ngọc Tin Em (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH Mode, màu trắng, biển kiểm soát 92D1-364.xx. Tại cơ quan Công an, Trần Ngọc Tin Em đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe trên.

Đối tượng tại trụ sở Công an phường.

Công an phường Điện Bàn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và thực hiện các thủ tục tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Tin Em để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.