4 đối tượng truy nã quốc tế sa lưới tại Đà Nẵng

Ngày 12.10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ, bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn, gồm 3 người Hàn Quốc và 1 người Mông Cổ.

Công an TP. Đà Nẵng bàn giao Erdenemunkh Barkhas (thứ 3 từ trái sang) cho Cảnh sát Mông Cổ

Trước đó, ngày 29.9, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ 3 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990).

Qua xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5.8.2026 qua Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn. Đối tượng bị Interpol truy nã theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc về tội “lừa đảo” liên quan đến hoạt động tài chính qua mạng viễn thông.

An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14.7.2026, sau đó lưu trú tại phường An Hải, bị truy nã về tội “tổ chức đánh bạc”. Trong khi đó, Lee Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20.4.2026, lưu trú tại một chung cư trên địa bàn phường An Hải và bị truy nã quốc tế về tội “lừa đảo”.

Tiếp đó, ngày 5.10, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Hòa Cường bắt giữ Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đây là đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế về tội “lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Theo thông tin xác minh, Erdenemunkh Barkhas nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27.10.2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, theo diện du lịch. Sau thời gian lưu trú tại TP.HCM, đối tượng di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường.

Bàn giao 3 đối tượng Oh Kihoon, An Heejin và Lee Jongmin cho Cảnh sát Hàn Quốc

Sau khi bắt giữ các đối tượng, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoàn tất các thủ tục bàn giao.

Trong hai ngày 7 và 8.10, tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao 3 đối tượng Oh Kihoon, An Heejin và Lee Jongmin cho Cảnh sát Hàn Quốc và Erdenemunkh Barkhas cho Cảnh sát Mông Cổ.

Đáng chú ý, cả 4 đối tượng đều nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, sau đó di chuyển đến Đà Nẵng và lưu trú tại các khách sạn, căn hộ, chung cư.