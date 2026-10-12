Quảng Ngãi: Khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về sâm Ngọc Linh

Khởi tố vụ án về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” về sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Theo đó, ngày 11/10, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Đỗ Thành Tín (sinh năm 1984) và Dương Thị Phượng (sinh năm 1986) cùng trú ở thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, là chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Trước đó cuối tháng 8/2026, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (có địa chỉ tại 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum) do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh bày bán các mặt hàng chế biến từ sâm Ngọc Linh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/08/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) là các đơn vị tổ chức, quản lý.

Mặc dù chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ sâm tươi nhưng ông Đỗ Thành Tín và bà Dương Thị Phượng mua củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc và tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Các sản phẩm này được trưng bày, mua bán tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên ở phường Kon Tum. Ngoài ra, lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Youtube, Facebook có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội cá nhân để quảng cáo các sản phẩm “Rượu sâm Ngọc Linh” và “Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong”.

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan.