Bắt nhóm trộm dây điện, phát hiện đối tượng truy nã đặc biệt

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Nguyễn Trung Quốc (SN 2003, ngụ tại ấp Phước Quản, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”.

4 đối tượng bị bắt quả tang khi trộm dây điện.

Khoảng 23h45 ngày 11/10, trong quá trình phối hợp với Công an xã Bình An tuần tra trên tuyến đường 3 Tháng 2 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Bình An, tỉnh An Giang), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi trộm cắp dây điện. Qua xác minh, Nguyễn Trung Quốc là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về tội “Cướp tài sản”.

Khi phát hiện lực lượng Công an, Quốc bỏ chạy về hướng xã Châu Thành đến đoạn đường 3 Tháng 2 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Hội, xã Bình An), đối tượng Quốc bị bắt giữ.

Đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Trung Quốc bị bắt.

Theo hồ sơ, ngày 21/6/2025, Quốc đã thực hiện hành vi cướp 1 xe mô tô của anh N. V. Q. (SN 1983) ở khu vực khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.