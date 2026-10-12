Khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

Trước đó, tối 19/9/2026, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy.

Đến khoảng 23h30 ngày 21/9, Hợp rủ thêm 3 người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đã đánh mình.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình trước đó, Hợp cùng những người đi cùng lao vào tấn công.

Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Huế cảnh báo, hành vi tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, rượt đuổi và đánh nhau trên đường phố không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các nhóm có biểu hiện tụ tập gây rối để ngăn chặn, xử lý.