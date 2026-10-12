Chặt biển số xe để 'khoe chiến tích', hai thiếu niên lĩnh án tù

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh CAQN

TAND khu vực 3, TP Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo B.S.T. (14 tuổi) 2 năm 9 tháng tù, bị cáo H.B.N. (15 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, T., N. và một người khác đã bỏ học, làm thuê đưa đón nhân viên cho các quán karaoke trên địa bàn phường Quang Hanh. Thường xuyên xem các video trên Facebook ghi lại cảnh một số thanh niên dùng dao, kiếm chặt biển số xe của người khác để “khoe chiến tích”, nhóm này nảy sinh ý định làm theo.

Khoảng 0h30' ngày 24/3/2026, cả ba đi xe máy ra Quốc lộ 18, mang theo một con dao dài 60cm và một chiếc ná cao su bắn đạn bi sắt, có gắn ống ngắm laser. Nhóm này định tìm người để trêu chọc, đánh nhau nếu bị phản kháng.

Khi gặp hai nam thanh niên đi xe máy ngược chiều, nhóm chặn đầu xe, đe dọa sẽ chém nếu không dừng lại. Sau đó, các đối tượng đuổi theo, dùng ná bắn đạn bi vào người bị hại.

Hai nạn nhân chạy vào một quán karaoke. Tại đây, T. dùng dao chém liên tiếp 6 nhát, làm đứt rời phần dè chắn bùn gắn biển số xe rồi cả nhóm mang đi.

Sau vụ việc, do sợ bị bắt, cả ba bỏ trốn ra Hà Nội. Đến ngày 26/3/2026, các đối tượng được lực lượng Công an triệu tập, đưa về làm việc. Video ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Tài sản bị chiếm đoạt được xác định trị giá 182.000 đồng. Các bị hại không yêu cầu bồi thường, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Tuy nhiên, căn cứ hành vi đe dọa, sử dụng hung khí tấn công để chiếm đoạt tài sản, Tòa xác định các bị cáo phạm tội “Cướp tài sản” theo điểm d, g khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Kết luận giám định xác định con dao có tính sát thương cao, chiếc ná là vũ khí thô sơ.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét việc các bị cáo còn nhỏ tuổi, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù vậy, do tính chất nguy hiểm của hành vi, Tòa nhận định cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe.

Đối với người đã thành niên cùng tham gia vụ việc và người chủ có hành vi che giấu tội phạm, vụ án được tách để xử lý riêng.

Qua vụ án, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo gia đình tăng cường quan tâm, quản lý con em, nắm bắt các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn việc bắt chước những nội dung bạo lực. Người dân khi phát hiện hành vi tụ tập, mang hung khí gây rối cần báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi số 113.