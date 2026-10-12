Bé gái 15 tuổi bất ngờ 'sống lại' trong đám tang khiến gia đình sốc nặng

Yuleidy Ixcotoyac, 15 tuổi, bất tỉnh khi cha cô đang lái xe đưa cô đến trung tâm y tế vào rạng sáng ngày 10/10.

Gia đình đã mua được một chiếc quan tài mà không cần bác sĩ khám nghiệm hay cấp giấy chứng tử, rồi trở về nhà để bắt đầu lễ tang.

Vào khoảng 2h30 chiều cùng ngày, những người đến viếng đã tập trung tại ngôi nhà ở El Jocote, tỉnh Quiché, Guatemala.

Mẹ cô bé, Lesvia Ríos, cúi xuống quan tài trong nước mắt và nhận thấy có chuyển động bên trong. Gia đình sững sờ khi cô bé mở mắt và ngồi thẳng dậy trong quan tài.

Những thước phim đầy xúc động cho thấy cô gái mặc áo phông màu hồng tỉnh dậy bên trong quan tài, còn sống và khỏe mạnh, trong khi những người thân yêu vui mừng reo lên.

Một người thân giúp cô bé Yuleidy 15 tuổi ra khỏi quan tài. Ảnh: Jam Press

Theo lời cha cô, ông Abraham Ixcotoyac, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TV Sac, Yuleidy bị mệt mỏi vào sáng sớm và bất tỉnh khi ông đang lái xe đưa cô bé đến trung tâm y tế.

Người đàn ông khẳng định rằng, ngay trước khi đến thị trấn San Pedro Jocopilas, ông nhận thấy con gái mình không thở và không có mạch.

Cha của cô gái trẻ đã làm rõ rằng Yuleidy không được chăm sóc y tế. "Con bé không được nhập viện", ông nói trong cuộc phỏng vấn. Ông cũng cho biết thêm rằng, sau khi nhận thấy con gái không còn dấu hiệu sự sống, ông đã đến nhà tang lễ để lấy quan tài và đưa bé về nhà.

"Tôi thấy con gái không còn thở nữa, mạch ở tay cũng không còn", Ixcotoyac nói. Theo lời kể của ông, các thành viên trong gia đình, hàng xóm đã tập trung tại nhà để làm lễ tang thì cô bé có phản ứng bất thường.

Ixcotoyac cho biết, ông đến nhà vào khoảng 2h30 chiều và ở lại sân trong trong khi những người khác sắp xếp quan tài. Ngay sau đó, ông nghe thấy tiếng la hét từ những người có mặt.

"Khi tôi nhìn xung quanh, họ đang đưa con gái tôi ra khỏi chiếc quan tài", ông nhớ lại.

Mẹ của Yuleidy, bà Lesvia Ríos, nói rằng bà chưa bao giờ mất hy vọng con gái mình còn sống. Ríos kể lại rằng bà đã tiến đến gần quan tài và nhận thấy con gái đang cử động.

Các clip được công bố cho thấy nhiều người tụ tập xung quanh quan tài khi cô gái trẻ ngồi dậy. Theo hình ảnh và lời kể do TV Sac thu thập, những người có mặt đã đưa nước cho cô bé và giúp cô khỏi quan tài.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, Yuleidy Ixcotoyac đã chia sẻ về các triệu chứng mà cô gặp phải trước khi bất tỉnh. Cô bé nói: "Tim tôi bắt đầu đau dữ dội, cảm giác nặng trĩu và rồi tôi ngất đi".

Cho đến nay, vẫn chưa có tuyên bố nào từ phía cơ quan y tế Guatemala giải thích chuyện gì đã xảy ra, cũng như chưa có đánh giá y tế công khai nào về tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ.