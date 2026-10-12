Ngày 12/10, Công an xã Thuận An, TP Hà Nội thông tin đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi chặn đầu xe và tấn công tài xế ô tô trên địa bàn.

Người này được xác định là L.X.H. (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An).

Làm việc với cơ quan công an, L.X.H. đã thừa nhận hành vi chặn xe và tấn công tài xế ô tô xảy ra trên đường Đức Hiển, thuộc xã Thuận An, TP Hà Nội.

Theo lời khai của H., vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Người này cho biết trước đó đã xin chuyển làn đường nhưng không được chấp thuận.

Nhận thấy chiếc ô tô phía sau di chuyển sát và cho rằng tài xế cố tình “chèn ép”, không nhường đường cho xe mình, H. nảy sinh bực tức và điều khiển xe máy vượt lên chặn ngay trước đầu ô tô.

Vừa áp sát xe, L.X.H. hùng hổ bước xuống, buông lời lăng mạ, văng tục thậm tệ đối với tài xế. Trong cơn kích động, người đàn ông thậm chí còn lớn tiếng thừa nhận đã dùng rượu bia: “B*uống rượu thật đấy, cho cam luôn, trả lời đi…”.

Lời khai của người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, H. không chỉ buông lời lăng mạ mà còn thò tay qua cửa kính ô tô, liên tục có hành vi hành hung tài xế như véo mũi, tát vào mặt nạn nhân và không ngừng lớn tiếng chửi bới.

Trước sự manh động của H. tài xế cùng những người trên ô tô chọn cách kiềm chế, ngồi yên trong xe để tránh xung đột. Sau khi hành hung tài xế, L.X.H. mới chịu quay lại xe máy và tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách trên đường.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, đoạn clip đã khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn lái xe khi có nồng độ cồn và hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Trước sự việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm túc tuân thủ quy định giao thông, đặc biệt thực hiện nguyên tắc “đã uống rượu bia, không lái xe”. Khi xảy ra va chạm, mỗi người cần giữ bình tĩnh, ứng xử có văn hóa, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tránh phải chịu hậu quả pháp lý đáng tiếc chỉ vì phút nóng giận.