Công an đặc khu Phú Quốc hỗ trợ du khách nhận lại tài sản thất lạc

Công an đặc khu Phú Quốc hỗ trợ du khách nhận lại chiếc ví bên trong có 14 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân

Ngày 12.10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an đặc khu Phú Quốc vừa hỗ trợ các du khách tìm lại tài sản thất lạc bằng tinh thần trách nhiệm, tận tình phục vụ nhân dân.

Cụ thể, vừa qua, 2 du khách quốc tịch Trung Quốc đến trụ sở Công an đặc khu Phú Quốc trình báo về việc bỏ quên điện thoại trên xe taxi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm tài sản.

Bằng sự chủ động, trách nhiệm, chỉ sau vài giờ, Công an đặc khu Phú Quốc đã liên hệ được với tài xế taxi, xác minh thông tin và hỗ trợ 2 du khách nhận lại chiếc điện thoại bị bỏ quên.

Nhận lại tài sản, các du khách bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn trước sự tận tình giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an địa phương.

Trong một vụ việc khác, Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận thông tin về chiếc ví do người dân nhặt được, bên trong có 14 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Để nhanh chóng tìm chủ sở hữu, lực lượng Công an tiến hành xác minh và đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội.

Công an đặc khu Phú Quốc hỗ trợ 2 du khách Trung Quốc nhận lại điện thoại bỏ quên trên xe taxi

Nhờ triển khai các biện pháp tìm kiếm kịp thời, chỉ sau một ngày, Công an đặc khu Phú Quốc đã hỗ trợ ông P.V.N. (sinh năm 1967), du khách đang lưu trú tại địa phương, liên hệ để nhận lại đầy đủ tài sản bị thất lạc. Nhận lại chiếc ví cùng số tiền và giấy tờ cá nhân, ông N. bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an đã tận tình hỗ trợ.

Việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ du khách tìm lại tài sản thất lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ, lấy sự hài lòng của người dân và du khách làm thước đo hiệu quả công tác. Đây cũng là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của du khách trong nước và quốc tế, xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.