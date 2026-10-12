Khánh Hòa: Lắp đặt 10 biển báo khu vực cấm thiết bị bay không người lái tại Bắc Cam Ranh

Ngày 12/10, Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan lắp đặt 10 biển báo "Khu vực cấm bay" tại các vị trí trọng yếu thuộc vành đai Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Lực lượng chức năng phường Bắc Cam Ranh tại vị trí lắp đặt biển báo khu vực cấm bay. (Ảnh: CAKH).

Các biển báo được thiết kế theo hai dạng, gồm tiếng Việt và song ngữ Việt - Anh, giúp người dân và du khách dễ dàng nhận biết khu vực cấm bay.

Đáng chú ý, biển báo được tích hợp mã QR để người dân, du khách và người nước ngoài tra cứu thông tin về khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Ngoài ra, trên biển báo còn cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ cơ quan chức năng khi cần thiết.

Biển báo khu vực cấm bay được lắp đặt tại phường Bắc Cam Ranh, tích hợp mã QR tra cứu thông tin. (Ảnh: CAKH).

Việc lắp đặt biển báo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái, góp phần phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Công an phường Bắc Cam Ranh khuyến cáo người dân, du khách chủ động tìm hiểu, tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái (UAV), flycam.

Đặc biệt, không tự ý điều khiển thiết bị bay vào khu vực cấm bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.