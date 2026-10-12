VKSND khu vực 5, tỉnh An Giang phối hợp xét xử trực tuyến vụ án trộm cắp tài sản

Hình ảnh phiên tòa tại điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử án TAND khu vực 5, tỉnh An Giang.

Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021, vừa qua, VKSND khu vực 5, tỉnh An Giang phối hợp với TAND cùng cấp và các cơ quan chức năng tổ chức xét xử trực tuyến vụ án hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa được tổ chức thông qua hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, với điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử án TAND khu vực 5, tỉnh An Giang và kết nối với điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 1, TP Hồ Chí Minh.

Theo Cáo trạng của VKSND khu vực 5, Nguyễn Thị Mộng Tr., sinh ngày 25/8/1990, thường trú tại ấp 3, xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Tr. đến ấp Hoà A, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn C.T.

Khoảng 13h20’ ngày 23/3/2026, Tr. vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết H., ngụ cùng ấp, lấy trộm số tiền 8.496.000 đồng. Đến 14h00 cùng ngày, bà H. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan Công an.

Hình ảnh tại điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam số 1, TP Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng của VKSND khu vực 5 đã truy tố.

Để phục vụ xét xử trực tuyến, Tòa án đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền và các điều kiện cần thiết, bảo đảm phiên tòa diễn ra liên tục, công khai, không bị gián đoạn.

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên thực hiện đúng tác phong, trang phục theo quy định. Kiểm sát viên được phân công tham gia phiên tòa kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên mức án đối với bị cáo Tr. trong phạm vi mức hình phạt mà đại diện VKSND đề nghị.

Việc tăng cường phối hợp tổ chức các phiên tòa trực tuyến góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.