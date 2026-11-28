Trang thơ tháng 11
Thăm trường cũ
Trường xưa cổng khép giấc hè
Tôi như đứa trẻ quay về tuổi thơ...
Tiếng ve rỉ rả cơn mơ
Phượng rơi đỏ đẫm đôi bờ đợi mong...
Lời ru lặn lội bến sông
Con đò trăm tuổi bềnh bồng sang ngang...
Bạn còn ríu rít gốc bàng
Thầy còn gõ thước nhịp nhàng bài xưa?...
Hương chè ngọt cả cơn mưa
Lúa vào vụ mới thơm trưa nắng đồng.
Trở về thăm lại mái trường
Vẳng như tiếng trống giục dồn đam mê
Trời quê vẫn một màu quê
Có nhành hoa muộn rụt rè đơm bông
Mở trang sách tưởng thuộc lòng
Ngỡ ngàng câu chữ ẩn trong bao điều..
Trần Thị Bảo Thư
*************************************************
Bởi em là cô giáo
Đã khuya rồi, chợp mắt mình ơi!
Để dành sớm mai bao điều đang chờ đợi
Trang giáo án vừa mở sang tuần mới
Gà gáy điểm canh - con khe khẽ cựa mình.
Dẫu nhọc nhằn cuộc sống mưu sinh
Đi sớm về trưa người vợ hiền tần tảo
Gói ghém đôi đằng trọn vẹn riêng chung
Tay "đưa đò" chở con chữ sang sông
Không chút so đo bởi tình yêu lũ trẻ
Mình yêu chúng bằng tình yêu người mẹ
Chẳng quản gian nan lúc nắng sớm mưa chiều.
Một mặt trời rực đỏ trái tim yêu.
Triệu Quốc Bình
*************************************************
Trong vườn trái cây Long Khánh
Em - định vị ngọt ngào giữa vườn trái cây Long Khánh
Ửng nắng xoài hương
Hương xoài dẫn đường
Mùa sầu riêng đang về
Chôm chôm cập vụ
Măng cụt giấu hình hài thiếu nữ trắng trong
Mùa mênh mông như mặt trời không ngủ
Thao thức dâng trào từng thớ đất bazan
Những thớ đất hằng đêm không ngủ
Hằng đêm hối hả nồng nàn…
Mùa quả ngọt ngày mai đang tới
Trong nắng mưa nghịch thuận, sâu rầy
Em định vị giữa lòng anh hoa trái
Như đời mình thăm thẳm một màu cây.
Đàm Chu Văn
*************************************************
Thương nhớ lục bình
Những cụm lục bình nương gió tựa vào nhau
trôi nổi lênh đênh tìm nơi neo đậu
cánh hoa mỏng manh tím lam bến đợi
mát dịu một miền thương
Phận cỏ đa đoan khác biệt sen hồng
phía thơm ngát thanh cao
phía nổi nênh bèo dạt
lục bình vẫn hồn nhiên dệt thảm xanh tươi đẹp
lặng thầm gạn đục khơi trong…
Mặt hồ tĩnh yên chẳng nước lớn nước ròng
lục bình Phú Hòa thân quen từng nếp nhà góc bếp
ngó lục bình non mẹ xào với tép
hương đồng bay xa
bay xa…
Đến tận trời Âu
hương đồng chợt dậy lên trong căn phòng sang trọng
chiếc giỏ lục bình gợi những thân thương bình lặng
hơi ấm lan trong giấc mơ đẫm nỗi nhớ quê nhà
Phú Hòa, da diết một triền hoa…
Hạnh Vân
*************************************************
Ngẫm về cô giáo
Cô không phải là mẹ
Sinh ra ta trên đời
Nhưng ta được nên người
Nhờ ơn cô dạy dỗ
Cô không phải là bố
Nâng ta bước đầu tiên
Nhưng đời ta đi lên
Nhờ ơn cô dìu dắt
Cô không là đôi mắt
Cho ta nhìn bốn phương
Nhưng cô lại dẫn đường
Cho ta về phía sáng
Cô không cho hình dáng
Nét cao thấp, đẹp xinh
Tâm ta biết nghĩa tình
Nhờ ơn cô bồi đắp
Nhờ mỗi ngày tới lớp
Ta biết hát biết ca
Biết yêu nước, yêu nhà
Từ lúc còn thơ ấu.
Lê Thị Xuân
*************************************************
Lời hẹn từ thành phố mới
Hẹn em một ngày vui
Ngày ấy em không cần phải ra phi trường Tân Sơn Nhất
Để bay về vùng đất
Xa tận bên kia Thái Bình Dương
Tôi và em đang đi qua những con đường
Mùa xuân nắng gió
Những ngày xa xưa còn in nỗi nhớ
Rừng cao su, gió ngược lối cát lầy
Tất cả đang đổi thay
Đường vành đai 3, đường cao tốc…
Không khí thi công rộn ràng tấp nập
Đường nối những không gian xa cách nên gần
Muốn sang Sài Gòn em cũng không cần
Phập phồng lo âu khi qua sông ngại sóng
Cầu đang xây và đường đang mở rộng
Miền Đông, miền Tây, vui những chuyến lữ hành
Có một ngày em sẽ đến Long Thành
Để bay về nơi xa từ phi trường mới mở
Thị trấn ngày xưa xe lam chờ người cho đủ
Phường mới chờ nâng tầm với những chuyến bay
Thành phố Đồng Nai
Xã, phường nào cũng đang đổi mới
Nhơn Trạch, Long Thành, những con đường đưa ta đi tới
Tương lai rạng ngời, tràn ngập những niềm vui.
Ngọc Khánh
*************************************************
Ai về xứ bưởi
Quê tôi xứ bưởi Biên Hòa
Bức tranh sơn thủy hương hoa thơm lừng
Bốn mùa như bốn mùa xuân,
Thiên thời, địa lợi, vũ, vân giao hòa.
Từ lâu hương vị quê nhà
Nổi danh đặc sản món quà Việt Nam.
Cội nguồn đã mấy trăm năm,
Xưa còm cỏi bởi bón chăm lỗi thời
Qua rồi hẩm hút, chơi vơi...
Nay thênh thênh bước giữa đời giao thương
Từ trong chơn chất, bình thường
Mà nên ngói đỏ, lầu son một vùng
Da xanh ấp ủ ruột hồng
Rượu thơm, chè ngọt (*) đắm lòng khách thơ
Tân Triều ơi, thực hay mơ?
Bấy nhiêu công sức bây giờ là đây
Đêm thanh dìu dặt sông đầy
Giọng hò ai thả ngất ngây trăng vàng.
(* ): Những đặc sản từ bưởi Biên Hòa
Nguyễn Thị Phấn
*************************************************
Chờ xuân
Xuân ơi em lạc nơi nao,
để trăm mắt lá xôn xao kiếm tìm.
ngàn sao bay lạc vào tim,
hồn ai ngơ ngẩn đồi sim sớm chiều.
…Xuân nồng,
ấm một trời yêu,
Xuân thì
con gái yêu kiều mạ non.
Mong manh một mảnh tình con
mộng xuân mai mối, sắt son chung lòng.
bến sông mắt lá dõi trông
chờ xuân, chở nỗi niềm mong lục bình.
Tôn Thất Quỳnh Ái
*************************************************
Người gieo mùa xanh
Chỉ cho em biết
đâu là ánh sáng
đâu là khoảng trời rộng mở
để tự mình vươn lên
Chỉ cho em biết
cách những con chữ
mở cánh cửa chân trời tri thức
cách đặt câu hỏi với AI
đánh thức nghìn ý tưởng
cách những hạt mầm tư duy
vượt khỏi chiếc bóng của chính mình
để vươn tới những miền chưa biết
Chỉ cho em biết
cách cúi xuống trước một nỗi đau
cách nâng niu một mầm sống
cách nhận ra phía sau một nụ cười
có thể là những miền giông bão
Tháng mười một
xin hát khúc ca
cho những bàn tay không tên
cho những người gieo mùa xanh
cho những cuộc đời âm thầm tưới đất
để một đời cây
biết ngẩng đầu đón nắng mai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-tho-thang-11-183230.html