Thăm trường cũ

Trường xưa cổng khép giấc hè

Tôi như đứa trẻ quay về tuổi thơ...

Tiếng ve rỉ rả cơn mơ

Phượng rơi đỏ đẫm đôi bờ đợi mong...

Lời ru lặn lội bến sông

Con đò trăm tuổi bềnh bồng sang ngang...

Bạn còn ríu rít gốc bàng

Thầy còn gõ thước nhịp nhàng bài xưa?...

Hương chè ngọt cả cơn mưa

Lúa vào vụ mới thơm trưa nắng đồng.

Trở về thăm lại mái trường

Vẳng như tiếng trống giục dồn đam mê

Trời quê vẫn một màu quê

Có nhành hoa muộn rụt rè đơm bông

Mở trang sách tưởng thuộc lòng

Ngỡ ngàng câu chữ ẩn trong bao điều..

Trần Thị Bảo Thư

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Bởi em là cô giáo

Đã khuya rồi, chợp mắt mình ơi!

Để dành sớm mai bao điều đang chờ đợi

Trang giáo án vừa mở sang tuần mới

Gà gáy điểm canh - con khe khẽ cựa mình.

Dẫu nhọc nhằn cuộc sống mưu sinh

Đi sớm về trưa người vợ hiền tần tảo

Gói ghém đôi đằng trọn vẹn riêng chung

Tay "đưa đò" chở con chữ sang sông

Không chút so đo bởi tình yêu lũ trẻ

Mình yêu chúng bằng tình yêu người mẹ

Chẳng quản gian nan lúc nắng sớm mưa chiều.

Một mặt trời rực đỏ trái tim yêu.

Triệu Quốc Bình

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tam Hiệp) dẫn học sinh vào lớp 1. Ảnh: Công Nghĩa

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Trong vườn trái cây Long Khánh

Em - định vị ngọt ngào giữa vườn trái cây Long Khánh

Ửng nắng xoài hương

Hương xoài dẫn đường

Mùa sầu riêng đang về

Chôm chôm cập vụ

Măng cụt giấu hình hài thiếu nữ trắng trong

Mùa mênh mông như mặt trời không ngủ

Thao thức dâng trào từng thớ đất bazan

Những thớ đất hằng đêm không ngủ

Hằng đêm hối hả nồng nàn…

Mùa quả ngọt ngày mai đang tới

Trong nắng mưa nghịch thuận, sâu rầy

Em định vị giữa lòng anh hoa trái

Như đời mình thăm thẳm một màu cây.

Đàm Chu Văn

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Thương nhớ lục bình

Những cụm lục bình nương gió tựa vào nhau

trôi nổi lênh đênh tìm nơi neo đậu

cánh hoa mỏng manh tím lam bến đợi

mát dịu một miền thương

Phận cỏ đa đoan khác biệt sen hồng

phía thơm ngát thanh cao

phía nổi nênh bèo dạt

lục bình vẫn hồn nhiên dệt thảm xanh tươi đẹp

lặng thầm gạn đục khơi trong…

Mặt hồ tĩnh yên chẳng nước lớn nước ròng

lục bình Phú Hòa thân quen từng nếp nhà góc bếp

ngó lục bình non mẹ xào với tép

hương đồng bay xa

bay xa…

Đến tận trời Âu

hương đồng chợt dậy lên trong căn phòng sang trọng

chiếc giỏ lục bình gợi những thân thương bình lặng

hơi ấm lan trong giấc mơ đẫm nỗi nhớ quê nhà

Phú Hòa, da diết một triền hoa…

Hạnh Vân

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Ngẫm về cô giáo

Cô không phải là mẹ

Sinh ra ta trên đời

Nhưng ta được nên người

Nhờ ơn cô dạy dỗ

Cô không phải là bố

Nâng ta bước đầu tiên

Nhưng đời ta đi lên

Nhờ ơn cô dìu dắt

Cô không là đôi mắt

Cho ta nhìn bốn phương

Nhưng cô lại dẫn đường

Cho ta về phía sáng

Cô không cho hình dáng

Nét cao thấp, đẹp xinh

Tâm ta biết nghĩa tình

Nhờ ơn cô bồi đắp

Nhờ mỗi ngày tới lớp

Ta biết hát biết ca

Biết yêu nước, yêu nhà

Từ lúc còn thơ ấu.

Lê Thị Xuân

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Lời hẹn từ thành phố mới

Hẹn em một ngày vui

Ngày ấy em không cần phải ra phi trường Tân Sơn Nhất

Để bay về vùng đất

Xa tận bên kia Thái Bình Dương

Tôi và em đang đi qua những con đường

Mùa xuân nắng gió

Những ngày xa xưa còn in nỗi nhớ

Rừng cao su, gió ngược lối cát lầy

Tất cả đang đổi thay

Đường vành đai 3, đường cao tốc…

Không khí thi công rộn ràng tấp nập

Đường nối những không gian xa cách nên gần

Muốn sang Sài Gòn em cũng không cần

Phập phồng lo âu khi qua sông ngại sóng

Cầu đang xây và đường đang mở rộng

Miền Đông, miền Tây, vui những chuyến lữ hành

Có một ngày em sẽ đến Long Thành

Để bay về nơi xa từ phi trường mới mở

Thị trấn ngày xưa xe lam chờ người cho đủ

Phường mới chờ nâng tầm với những chuyến bay

Thành phố Đồng Nai

Xã, phường nào cũng đang đổi mới

Nhơn Trạch, Long Thành, những con đường đưa ta đi tới

Tương lai rạng ngời, tràn ngập những niềm vui.

Ngọc Khánh

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Ai về xứ bưởi

Quê tôi xứ bưởi Biên Hòa

Bức tranh sơn thủy hương hoa thơm lừng

Bốn mùa như bốn mùa xuân,

Thiên thời, địa lợi, vũ, vân giao hòa.

Từ lâu hương vị quê nhà

Nổi danh đặc sản món quà Việt Nam.

Cội nguồn đã mấy trăm năm,

Xưa còm cỏi bởi bón chăm lỗi thời

Qua rồi hẩm hút, chơi vơi...

Nay thênh thênh bước giữa đời giao thương

Từ trong chơn chất, bình thường

Mà nên ngói đỏ, lầu son một vùng

Da xanh ấp ủ ruột hồng

Rượu thơm, chè ngọt (*) đắm lòng khách thơ

Tân Triều ơi, thực hay mơ?

Bấy nhiêu công sức bây giờ là đây

Đêm thanh dìu dặt sông đầy

Giọng hò ai thả ngất ngây trăng vàng.

(* ): Những đặc sản từ bưởi Biên Hòa

Nguyễn Thị Phấn

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Chờ xuân

Xuân ơi em lạc nơi nao,

để trăm mắt lá xôn xao kiếm tìm.

ngàn sao bay lạc vào tim,

hồn ai ngơ ngẩn đồi sim sớm chiều.

…Xuân nồng,

ấm một trời yêu,

Xuân thì

con gái yêu kiều mạ non.

Mong manh một mảnh tình con

mộng xuân mai mối, sắt son chung lòng.

bến sông mắt lá dõi trông

chờ xuân, chở nỗi niềm mong lục bình.

Tôn Thất Quỳnh Ái

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Người gieo mùa xanh

Chỉ cho em biết

đâu là ánh sáng

đâu là khoảng trời rộng mở

để tự mình vươn lên

Chỉ cho em biết

cách những con chữ

mở cánh cửa chân trời tri thức

cách đặt câu hỏi với AI

đánh thức nghìn ý tưởng

cách những hạt mầm tư duy

vượt khỏi chiếc bóng của chính mình

để vươn tới những miền chưa biết

Chỉ cho em biết

cách cúi xuống trước một nỗi đau

cách nâng niu một mầm sống

cách nhận ra phía sau một nụ cười

có thể là những miền giông bão

Tháng mười một

xin hát khúc ca

cho những bàn tay không tên

cho những người gieo mùa xanh

cho những cuộc đời âm thầm tưới đất

để một đời cây

biết ngẩng đầu đón nắng mai.