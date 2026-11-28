Các đại biểu và du khách thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Cổng TTĐT

Tối 27/11, tại Quảng trường Giải phóng và Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị), lễ thả hoa đăng, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang trọng, thành kính, thu hút khoảng 1.000 tăng ni, phật tử cùng đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức.

Tham dự có ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dành phút tưởng nhớ công lao các anh hùng, liệt sĩ.

Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu, tăng ni, phật tử thành kính tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu cũng dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, các đại biểu, tăng ni, phật tử, người dân và du khách cùng thực hiện nghi thức thả hoa đăng xuống dòng sông lịch sử.

Hàng nghìn hoa đăng được thả trôi theo dòng nước, gửi gắm lòng thành kính, tri ân những người con trên mọi miền đất nước đã anh dũng hy sinh vì non sông, đất nước.

Mùa hè năm 1972, trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn trở thành tuyến vượt sông đặc biệt quan trọng, nơi hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ vượt dòng sông để chi viện cho lực lượng giữ trận địa. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Thành Cổ và dưới dòng sông Thạch Hãn.

Trải qua thời gian, dòng Thạch Hãn trở thành địa danh lịch sử thiêng liêng, gắn liền với chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Lễ hoa đăng, cầu siêu là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, bảo vệ hòa bình.

Qua đó, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống cha anh, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.