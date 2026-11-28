Từ Hà Nội đến mọi miền Tổ quốc, người dân hòa chung nhịp đập trong một không gian văn hóa rộn ràng, ấm áp và gần gũi. Đằng sau sự náo nhiệt của cờ hoa, âm nhạc và lễ hội là một bước chuyển mang tính bước ngoặt trong tư duy quản lý và phát triển văn hóa khi giá trị thụ hưởng của người dân không những được đặt ở vị trí trung tâm, mà còn trở thành trải nghiệm hữu hình hiện diện vô cùng sống động.

Trước hết, giá trị thụ hưởng ấy thể hiện ở tính nhân văn của chính sách khi trao cho người dân quỹ thời gian và quyền tiếp cận văn hóa. Văn hóa khó có thể thẩm thấu nếu con người vẫn tất bật mưu sinh. Việc thể chế hóa ngày 24-11 thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương chính là sự trao lại quỹ thời gian tinh thần quý giá, giúp người lao động tạm rời guồng quay công việc.

Cùng với các sự kiện văn hóa, vui chơi giải trí diễn ra khắp nơi, việc Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị cùng vé vào cửa hàng loạt di tích, bảo tàng càng tiếp thêm niềm vui, sự phấn khích cho người dân.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Viết Thành

Đặc biệt, tối 24-11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện với quy mô hoành tráng, chất lượng nghệ thuật cao, miễn phí hoàn toàn hơn 50.000 vé chính là món quà tinh thần đầy ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dành tặng nhân dân. Văn hóa không còn là điều gì xa xỉ hay khép kín trong phạm vi hẹp, mà trở thành giá trị mà mọi người dân đều có thể chạm tới.

Sức bật mới của văn hóa Thủ đô

Không dừng lại ở việc mở rộng cánh cửa tiếp cận, ngày hội năm nay tạo ra sự chuyển dịch sâu sắc từ “xem văn hóa” sang “sống trong văn hóa”. Thay cho những buổi lễ hành chính khép kín trong hội trường, các hoạt động diễu hành cổ phục, tái hiện nghi lễ truyền thống hay trải nghiệm làng nghề được đưa ra không gian mở giữa lòng đô thị.

Người dân không còn đơn thuần là khán giả thưởng thức mà trở thành chủ thể trực tiếp tham gia, tương tác và đồng sáng tạo các hoạt động văn hóa. Khi tự tay chạm vào chất liệu thủ công, hòa mình vào nhịp trống hội hay sải bước trong tà áo dài giữa phố phường, công chúng nhận ra di sản không phải thứ để trưng bày, mà đang thở cùng nhịp sống đương đại.

Ở tầng sâu hơn, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự thụ hưởng, mà còn bồi đắp sức đề kháng tinh thần và nuôi dưỡng niềm tự hào bản sắc cho thế hệ trẻ.

Trước làn sóng giải trí ngoại lai tràn ngập trong kỷ nguyên số, việc khoác lên giá trị truyền thống diện mạo trẻ trung, hiện đại qua các chương trình nghệ thuật quy mô lớn hay không gian tương tác di sản giúp người trẻ tiếp nhận cội nguồn một cách tự nguyện.

Giá trị đọng lại ở đây là sự tự tin về bản sắc, khi các bạn trẻ thấy văn hóa dân tộc không hề cũ kỹ hay giáo điều, mà rất đẹp, giàu sức sống và đủ sức đồng hành cùng khát vọng vươn lên của thời đại mới.

Có thể nói, đặt sự thụ hưởng của người dân làm trọng tâm chính là cách hiện thực hóa triết lý văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Đích đến cao nhất của tăng trưởng kinh tế là nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của con người. Đầu tư nguồn lực để người dân được nghỉ ngơi và hưởng thụ văn hóa chính là cách phân phối lại thành quả phát triển công bằng và nhân văn nhất.

Khi được bồi đắp các giá trị “chân - thiện - mỹ”, mỗi người dân sẽ tái tạo năng lượng sáng tạo, củng cố niềm tin xã hội và quay trở lại đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ là một mốc son kỷ niệm 80 năm lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, cũng không chỉ là một ngày nghỉ ngơi sum vầy. Sâu xa hơn, đây là ngày chúng ta nhìn thấy rõ văn hóa được giải phóng khỏi những khuôn mẫu hành chính khô cứng, được đưa trở về đúng bản chất vốn có: Thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ hạnh phúc của chính nhân dân. Chính sự trở về ấy tạo nên điểm tựa nội sinh vững chắc để dân tộc tự tin bước vào chặng đường phát triển mới.