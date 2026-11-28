Ngày 27/11, không gian triển lãm Hermès in the Making chính thức mở cửa đón công chúng tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Thay vì tập trung trưng bày những sản phẩm hoàn thiện, nhà mốt Pháp đưa các nghệ nhân cùng dụng cụ chế tác đến một không gian mở, nơi khách tham quan có thể quan sát trực tiếp những công đoạn tạo nên sản phẩm.

Đây là điểm dừng chân thứ 16 của Hermès in the Making, chuỗi triển lãm lưu động khởi động tại Copenhagen (Đan Mạch) từ tháng 10/2021.

Sau hành trình qua nhiều thành phố ở châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, chương trình lần đầu đến Việt Nam. Đáng chú ý, Hà Nội cũng là nơi nghề sơn mài Việt Nam lần đầu được giới thiệu trong khuôn khổ triển lãm này.

Không gian tại Công viên Thống Nhất được tổ chức như một xưởng chế tác mở, với các khu vực trình diễn, trải nghiệm vật liệu, hoạt động tương tác và phim tài liệu. Gần 10 ngành nghề thủ công của thương hiệu xa xỉ Pháp được giới thiệu, từ chế tác đồ da, yên ngựa, in khăn lụa đến làm găng tay, vẽ trên sứ, khảm đá quý và chế tác đồng hồ. Tại đây, công chúng có thể tiếp cận những thao tác vốn thường diễn ra bên trong xưởng, đồng thời tìm hiểu kỹ năng và độ tỉ mỉ đằng sau mỗi sản phẩm.

Bà Đinh Mai Linh, CEO Công ty Quốc tế Tam Sơn, nhà phân phối Hermès tại Việt Nam, cũng là đối tác chế tác các sản phẩm sơn mài cho thương hiệu, cho biết đội ngũ đã trải qua 3 năm để đưa triển lãm về Việt Nam. “Đây cũng là lần đầu tiên ngành nghề sơn mài Việt Nam được tham gia vào Hermès in the Making”, bà chia sẻ tại sự kiện tối 26/11. Theo bà, mong muốn của đơn vị là đưa nghề thủ công đến gần hơn không chỉ với khách hàng, mà cả công chúng yêu cái đẹp và nghệ thuật chế tác.

Tại khu vực sơn mài trên gỗ, nghệ nhân Nguyễn Phương, tổ trưởng tổ vẽ tại xưởng chế tác đối tác của Hermès, đang vẽ thủ công lên nắp một chiếc hộp mang tên Théorème. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết toàn bộ công đoạn vẽ đều được thực hiện thủ công. Mỗi mẫu phải trải qua quá trình phát triển từ bản vẽ giấy, thử nghiệm hoa văn, phối màu đến gửi sang Pháp phê duyệt. Đội ngũ thực hiện khoảng 4-5 người, thường phải chỉnh sửa nhiều vòng, thậm chí đến lần thứ 5 mới được thông qua.

Quy trình có thể kéo dài gần một năm. Một thiết kế gửi về từ năm 2024 có thể được duyệt để sản xuất cho đơn hàng năm 2025, phục vụ kế hoạch quà tặng năm 2026. Sau khi mẫu thực tế được thông qua, Hermès mới ký xác nhận bản vẽ và gửi mẫu chuẩn về Việt Nam để đối chiếu. Ngay cả việc lên màu cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, mỗi vị trí có thể cần 2-3 lớp sơn, mỗi lớp phải chờ khô 6-8 tiếng trước khi tiếp tục.

Bên cạnh sơn mài, một trong những công đoạn đáng chú ý khác là nghệ thuật tách màu và khắc bản in khăn lụa. Từ thiết kế gốc, nghệ nhân sử dụng bút điêu khắc để sao chép các chi tiết lên phim trong suốt, sau đó chuẩn bị dữ liệu và khung lưới riêng cho từng màu.

Trung bình, một chiếc khăn cần 25-30 màu sắc; những thiết kế phức tạp có thể sử dụng tới 48 màu. Mỗi lớp màu đều phải được tính toán để khi in chồng lên nhau tạo thành hình ảnh hoàn chỉnh.

Ở khu vực chế tác đồ da, kỹ thuật khâu yên ngựa cho thấy vì sao những đường may thủ công được xem là một trong những yếu tố tạo nên độ bền của sản phẩm.

Người thợ sử dụng hai đầu kim trên cùng một sợi chỉ lanh tẩm sáp ong, lần lượt đan chéo qua từng lỗ trên da. Cấu trúc này giúp đường may vẫn giữ được liên kết ngay cả khi một đoạn chỉ bị đứt, khác với cách khâu thông thường, có thể khiến đường chỉ dễ tuột theo.

Không chỉ giới thiệu cách tạo ra sản phẩm mới, thương hiệu Pháp dành một phần nội dung cho công việc sửa chữa và phục hồi. Những chuyên gia hậu mãi được đào tạo từ kỹ nghệ chế tác yên ngựa và đồ da, có thể xử lý từ các mũi khâu bị hỏng, bề mặt da xuống màu đến những bộ phận cần phục hồi. Theo tài liệu của thương hiệu, mỗi năm có hơn 200.000 tạo tác được khách hàng mang đến các cửa hàng để sửa chữa hoặc phục hồi. Đây là một cách cụ thể hóa quan niệm rằng sản phẩm xa xỉ không nhất thiết phải bị thay thế khi đã qua thời kỳ sử dụng ban đầu.

Điểm đáng chú ý của chặng Hà Nội còn nằm ở địa điểm tổ chức. Việc đưa một triển lãm của thương hiệu xa xỉ vào công viên mở giữa lòng thủ đô, thay vì giới hạn trong cửa hàng hay trung tâm thương mại, tạo ra cách tiếp cận khác với công chúng. Sự kiện miễn phí vé vào cửa, mở rộng cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật thủ công cho cả những người chưa phải là khách hàng của thương hiệu.

Đây cũng là mảnh ghép tiếp theo trong chuỗi hoạt động mà Hermès triển khai tại Hà Nội năm 2026. Tháng 1, thương hiệu khai trương cửa hàng mới tại số 24 Tràng Tiền, trong tòa nhà mang kiến trúc Art Deco, kết hợp các yếu tố thiết kế của nhà mốt với vật liệu và chi tiết thủ công bản địa. Đến tháng 9, địa chỉ này tiếp tục trở thành nơi tổ chức triển lãm trang sức Chaîne d'Ancre, giới thiệu gần 60 thiết kế.

Trong bối cảnh các thương hiệu xa xỉ phải duy trì sức hấp dẫn trước nhóm khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị thực của sản phẩm, việc đưa nghệ nhân và quy trình chế tác ra trước công chúng là một cách kể câu chuyện thương hiệu bằng trải nghiệm trực tiếp. Triển lãm Hermès in the Making mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 27/11 đến ngày 6/12 (nghỉ ngày 30/11), trong khung giờ 10h30-19h, tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).