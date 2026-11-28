Thông tin từ TNI King Coffee cho biết, doanh nghiệp đang triển khai hoạt động kinh doanh song song tại thị trường trong nước và quốc tế.

Ở Việt Nam, doanh nghiệp hướng đến mở rộng mạng lưới phân phối tại các địa phương, bên cạnh việc duy trì kết nối với người tiêu dùng trong nước.

Với ngành hàng cà phê, nhu cầu tiêu dùng không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà còn phân bổ tại khu dân cư, cửa hàng tạp hóa, thị trấn và khu vực nông thôn. Đây là những kênh bán lẻ gắn với thói quen mua săm thường ngày, đồng thời tạo dư địa kinh doanh cho cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị phân phối có sẵn tệp khách hàng địa phương.

Trong hoạt động điều hành, ông Đặng Lê Trung Nguyên - Phó Tổng Giám đốc TNG King Coffee tham gia định hướng kinh doanh và phát triển mạng lưới đối tác. Theo ông, hiệu quả kinh doanh là yếu tố quan trọng quyết định khả năng hợp tác lâu dài. Vì vậy, ngoài thương hiệu và nguồn hàng, các chính sách thương mại, hỗ trợ bán hàng cũng là những nội dung cần được tính đến trong quá trình hợp tác.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên - Phó Tổng giám đốc TNI King Coffee.

Từ ngày 1/11/2026, TNI King Coffee triển khai chương trình phát triển đại lý trên toàn quốc, hướng đến cá nhân, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại các tỉnh, thành. Người tham gia có thể tìm hiểu mô hình hợp tác và lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp với nguồn lực hiện có.

Về danh mục hàng hóa, đại lý được tiếp cận các dòng sản phẩm đa dạng gồm cả phê hòa tan, cà phê rang xay và cà phê hạt rang, giúp linh hoạt xây dựng cơ cấu sản phẩm theo thị hiểu từng khu vực. Doanh nghiệp cũng áp dụng các chính sách thương mại đi kèm hỗ trợ về tài liệu bán hàng, nội dung truyền thông và vận chuyển theo quy định. Với những hộ kinh doanh đã có sẵn mặt bằng hoặc mạng lưới khách hàng, việc bổ sung ngành hàng cà phê giúp tận dụng hạ tầng hiện có để gia tăng nguồn thu.

Chia sẻ về định hướng này, ông Đặng Lê Trung Nguyên cho biết: “Chúng tôi hướng đến việc tạo ra nền tảng để mỗi đại lý có thể phát triển ổn định ngay tại địa phương. Khi doanh nghiệp cung cấp nguồn sản phẩm chuẩn hóa cùng chính sách hỗ trợ phù hợp, còn đối tác phát huy lợi thế am hiểu thị trường bản địa, mối quan hệ hợp tác sẽ có cơ sở để duy trì bền vững."

Ông Đặng Lê Trung Nguyên là con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, người sáng lập thương hiệu King Coffee.

Về TNI King Coffee, đây là tập đoàn gắn liền với hệ sinh thái kinh doanh do bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây dựng và điều hành, trong đó King Coffee là thương hiệu nổi bật.

Tiền thân của Công ty TNHH TNI King Coffee là Công ty TNHH MTV TNI, thành lập vào tháng 4/2016 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Khi mới thành lập, ông Lê Hoàng Văn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm chủ sở hữu doanh nghiệp.

Sau một năm hoạt động, TNI liên tục mở rộng quy mô vốn. Cụ thể, tháng 5/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 2 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, tương đương gấp 50 lần ban đầu. Đến tháng 3/2019, mức vốn này tiếp tục được nâng lên 150 tỷ đồng, trước khi tăng lên 500 tỷ đồng như hiện nay.

Đến giữa năm 2020, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Trong cùng giai đoạn, công ty được đổi tên thành Công ty TNHH TNI King Coffee, sau đó cập nhật thông tin bà Thảo là chủ sở hữu.

TNI King Coffee gắn liền với quá trình phát triển thương hiệu cà phê King Coffee. Chính thức ra mắt thị trường quốc tế từ năm 2016, thương hiệu này từng bước mở rộng mạng lưới phân phối. Theo công bố của doanh nghiệp, hiện sản phẩm King Coffee đã có mặt tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.