Theo Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều đoạn clip, bài viết cho rằng một phụ nữ ở xã Hoàng An bị người lạ vỗ vai rồi bắt cóc khi đang bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Thông tin được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.

Trước sự việc trên, Công an xã Hoàng An đã tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với người phụ nữ liên quan để làm rõ nội dung thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chị H. tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 23/11, Công an xã Hoàng An tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị N.T.H. (SN 1982, thường trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) về việc chị H. đi bán rau tại chợ Cầu từ sáng 22/11 nhưng không trở về nhà, gia đình không thể liên lạc được.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi bán rau, chị H. tự đón xe xuống Hà Nội, sau đó bắt xe khách đi Lâm Đồng để tìm việc làm thuê.

Tuy nhiên, khi đến Khánh Hòa, chị H. thay đổi ý định, xuống xe và đón xe khách quay trở về Hà Nội.

Sáng 25/11, khi về đến bến xe Nước Ngầm, do điện thoại hết pin, chị H. đã nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây hỗ trợ liên lạc với gia đình đến đón. Hiện, chị H. đã trở về nhà an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, chị H. cho biết do lo sợ chồng, con và người thân trách móc vì tự ý đi tìm việc mà không thông báo cho gia đình, chị đã dựng chuyện bị người lạ vỗ vai tại chợ Cầu, sau đó mất ý thức và khi tỉnh lại thì tìm cách chạy thoát.

Tuy nhiên, câu chuyện do chị H. tự bịa đặt đã bị một số người quay video, đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Công an xã Hoàng An đề nghị người dân dừng chia sẻ các đoạn clip, bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến vụ việc. Những trường hợp đã đăng tải hoặc chia sẻ cần chủ động gỡ bỏ, đồng thời đính chính thông tin.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những thông tin bất thường trên mạng xã hội, chủ động kiểm chứng trước khi đăng tải, chia sẻ để tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.