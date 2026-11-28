Đến nay, ghi nhận có 9 cá thể voi tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ở xã Quế Phước và một cá thể tại xã Trà Đốc. Việc bảo vệ đàn voi rừng, hướng đến cách tiếp cận chung sống hài hòa giữa voi và người được thành phố triển khai bền bỉ trong nhiều năm qua và đang mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Những hàng cây bồ kết cao lớn, đâm ra tua tủa các lớp gai dài, sắc nhọn được trồng xung quanh Chốt bảo vệ rừng Khe Rong để tạo thành lớp hàng rào ngăn chặn đàn voi rừng đến gần. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Nằm sâu trong những cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ là Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng với diện tích trải rộng hơn 19.000 ha thuộc địa phận xã Quế Phước. Đây là khu bảo tồn voi đầu tiên của Việt Nam, nơi có một “gia đình” voi châu Á gồm chín thành viên.

Mùa mưa là thời điểm đàn voi rừng sẽ di chuyển từ phía rừng già ra khu vực bìa rừng để tìm kiếm thức ăn. Đây cũng là thời gian, lực lượng bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng thường xuyên tuần tra, nhằm cảnh báo người dân tuyệt đối không đi vào những lâm phận có đàn voi xuất hiện.

Theo kế hoạch, ông Nguyễn Văn Tường, Trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng cùng với đồng nghiệp chuẩn bị nhiều túi thực phẩm khô để mang vào “tiếp tế” cho những nhân viên tại Chốt bảo vệ rừng Khe Rong. Hành trình vào chốt đòi hỏi thử thách lòng can đảm của những người lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, bởi phải băng rừng, lội qua ba con suối lớn, có những đoạn sâu gần ngang tới ngực. Dưới những hạt mưa rừng, nước từ phía thượng nguồn đổ về ngày càng lớn, mọi người phải nắm chặt tay, cùng dìu nhau qua dòng nước chảy xiết. Ông Nguyễn Văn Tường chia sẻ, vào mùa mưa lũ, chốt bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài, có khi vài tuần anh em giữ chốt mới có thể ra ngoài được.

Chốt bảo vệ rừng Khe Rong nằm sâu trong khu bảo tồn, cạnh một con suối thượng nguồn đổ về dòng sông Thu Bồn. Không sóng điện thoại, những quả bóng điện được thắp sáng bằng tấm pin năng lượng mặt trời, đây là nơi ở của 9 nhân viên bảo vệ rừng, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra nắm bắt diễn biến rừng.

Là một trong những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm đi rừng, anh Trần Minh Dũng phấn khởi chia sẻ thông tin, mới phát hiện ra dấu chân và phân của voi rừng cách chốt khoảng 2 giờ chạy xe máy và đi bộ trong tiểu khu 459. Mặc dù đường đi rất khó khăn, nhưng đây là dịp hiếm hoi có thể tiếp cận dấu vết của đàn voi, phóng viên và lực lượng bảo vệ rừng đã quyết tâm vượt qua những khoảnh rừng rậm rạp, những con dốc thẳng đứng để tới được vị trí này.

Những hàng cây rừng ngả rạp là dấu hiệu cho thấy đàn voi rừng đã từng di chuyển qua. Cẩn thận đo đạc chiều dài của vết chân và những bãi phân voi mới, anh Trần Minh Dũng cho biết: Đây là dấu vết của con voi đực đến tìm kiếm thức ăn ở khu vực này cách đây 2 ngày, đang di chuyển về khu vực Nà Lau và sẽ quay lại chỗ này trong vài ngày tới. Đối với hai voi mẹ cùng hai voi con, qua theo dõi đang di chuyển về khu vực rừng rậm thuộc khoảnh 3, khoảnh 4 của tiểu khu 453 và khoảnh 10 của tiểu khu 452 từ cách đây hai tuần.

Nhân viên Chốt bảo vệ rừng Khe Rong phát hiện dấu chân voi rừng tại tiểu khu 459, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo anh Dũng, voi là loài động vật rất thông minh, khi “đánh hơi” thấy lực lượng bảo vệ rừng đi tuần tra ở khoảng cách vài trăm mét, thường kêu to để cảnh báo và thị uy con người tránh xa. Thức ăn của voi rừng chủ yếu là cỏ cây, trong đó món khoái khẩu chính là cây mây. Nhờ quá trình bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, hiện nguồn thức ăn của voi ở đây rất phong phú, dồi dào. Điều này được thể hiện qua mẫu phân voi, cũng như quá trình di chuyển của đàn voi chủ yếu ở khu bảo tồn mà không ra tới nương rẫy của người dân.

Vào mùa voi ra ngoài bìa rừng kiếm ăn, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên ghi “nhật ký hành trình” vị trí di chuyển qua các tiểu khu. Khi thời tiết nắng ráo còn tiến hành thu thập những mẫu phân voi mới nếu may mắn gặp, để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Xung quanh chốt bảo vệ rừng Khe Rong hiện có lớp “hàng rào đặc biệt” được tạo thành từ những hàng cây bồ kết cao lớn, đâm ra tua tủa các lớp gai dài, sắc nhọn. Theo cán bộ bảo vệ rừng, đây là một giải pháp nhằm ngăn chặn đàn voi rừng tiếp cận khu vực này. Trước đó, có thời điểm đàn voi rừng đã di chuyển tới ngay sát chốt vào ban đêm để lại nhiều dấu chân to, nhỏ. Thời gian tới, Trạm quản lý bảo vệ rừng kiến nghị di dời vị trí đặt chốt Khe Rong tới khu vực an toàn và thuận lợi hơn ở phía đồi bên kia dòng suối.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang quản lý hơn 402.300 ha diện tích rừng tự nhiên, với nhiều khu bảo tồn, nơi có sự đa dạng sinh học cao, trong đó có quần thể voi rừng châu Á. Hàng năm, đơn vị đều triển khai hệ thống đặt bẫy ảnh, qua đó giúp thu thập được nhiều tư liệu hình ảnh về các loài động vật quý hiếm, trong đó có đàn voi gồm 9 cá thể, với hai cá thể voi con vài năm tuổi đang phát triển khỏe mạnh. Đây là cơ sở quan trọng, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

Để voi và người chung sống hài hòa

Dọc tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng dễ dàng bắt gặp nhiều biển cảnh báo kích cỡ lớn ghi “Khu vực có voi xuất hiện”, với hình ảnh voi kèm theo bản đồ được cắm ven đường để người dân lưu ý khi tham gia giao thông.

Ngược về hướng núi, thôn 3, xã Trà Đốc là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân người đồng bào dân tộc Ca Dong. Hiện nay, những đám lúa rẫy của bà con đang độ chín vàng, bước vào vụ thu hoạch. Nhưng đây cũng là thời điểm người dân luôn phải nâng cao cảnh giác bởi có một “ông voi” - theo cách gọi của người dân, thường xuất hiện trên nương rẫy để ăn hoa màu và dẫm đạp lên rừng keo sản xuất.

Cán bộ kiểm lâm địa bàn cho biết, trong rừng tự nhiên ở xã Trà Đốc hiện có một cá thể voi trưởng thành thường xảy ra xung đột với người dân khi di chuyển tìm kiếm thức ăn. Nhìn thấy “ông voi” cách đây không lâu, anh Hồ Văn Nhật (ở thôn 3, xã Trà Đốc) vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi, bởi cá thể voi này rất hung dữ khi gặp người. Nhiều năm trở lại đây mỗi dịp mùa lúa chín cuối năm, “ông voi” lại ra khỏi rừng, vào khu vực nương rẫy của bà con để ăn lúa chín. Khi thấy tiếng gầm hoặc dấu chân voi, mọi người nhanh chóng truyền tin cho nhau để tránh xa khu vực nguy hiểm. Có thời điểm, voi xuất hiện gần nơi ở của người dân, bà con phải dùng xoong, chảo mang ra gõ tạo âm thanh để xua đuổi.

Là người nhiều lần thấy cá thể voi rừng này, ông Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Chi bộ thôn 3 (xã Trà Đốc) cho biết, cách đây gần chục năm, đàn voi ở đây có khoảng 6 -7 con, nhưng đến nay chỉ còn thấy một con voi hay về. Tầm di chuyển của voi khá rộng, có người bắt gặp voi đi trên đường Trường Sơn Đông, có khi lại gặp voi vào ăn lúa, ăn bắp trên nương.

Những cá thể voi rừng được chụp lại qua hệ thống bẫy ảnh tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050 (VECAP 2022)” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tài trợ. Một số cộng đồng dân cư từng bị thiệt hại do voi rừng ở xã Trà Đốc và xã Quế Phước đều đang được mời tham gia vào quá trình tham vấn cộng đồng nhằm hoàn thiện các giải pháp quản lý xung đột voi - người theo hướng tiếp cận chung sống hài hoà.

Điểm đặc biệt của dự án là các giải pháp được đưa ra trên cơ sở đề xuất và thống nhất thực hiện từ chính người dân ở các thôn, cùng các bên liên quan. Qua đó, giúp người dân dần nâng cao nhận thức hơn về công tác bảo tồn, cùng kỹ năng chung sống hòa bình với voi.

Bà Cao Thị Lý, tư vấn của WWF-Việt Nam, cho biết trước đây quản lý xung đột voi-người thường theo sự vụ, chưa có tính hệ thống. Dự án này hướng tới quản lý trên nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm sự hiểu biết chính sách về phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ và giám sát. Mục tiêu là con người phải được an toàn trong vùng có voi, tài sản sinh kế của người dân được đảm bảo, đồng thời voi và môi trường sống của voi phải được bảo vệ.

Tại cuộc họp của thôn 3, xã Trà Đốc, bà con đã biểu quyết thống nhất thực hiện một số giải pháp để chung sống hài hòa với voi cho thấy những nỗ lực chung từ phía cộng đồng. Theo đó, người dân trong thôn đề nghị thành lập một tổ phản ứng nhanh được trang bị những công cụ hỗ trợ cần thiết khi voi tiếp cận khu dân cư; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về những khu vực có voi di chuyển; thí điểm trồng hàng rào cây bồ kết ở những vị trí đường đi của voi ở gần khu dân cư, nương rẫy…

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Chi bộ thôn 3 (xã Trà Đốc), nếu người dân được trang bị đầy đủ các kỹ năng và không ác ý với voi, thì người và voi có thể chung sống hòa hợp. Tuy nhiên, thiệt hại về hoa màu thì không thể tránh khỏi được. Trước đây, khi voi phá hoại hoa màu, mức hỗ trợ cho người dân nhìn chung là chưa có, hoặc chưa xứng đáng, chỉ với khoảng 50 kg gạo. Đáng mừng gần đây, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 102/2026/NQ-HĐND ngày 31/7/2026, quy định chính sách hỗ trợ thiệt hại về người, tài sản và di dời nhà ở khẩn cấp do động vật rừng gây hại trên địa bàn thành phố, với mức hỗ trợ từ 25 – 30 triệu đồng.

Từ câu chuyện bảo vệ đàn voi tại khu bảo tồn đến những nỗ lực quản lý xung đột giữa voi và người, thành phố Đà Nẵng đang hướng tới một mục tiêu bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững. Để con người và động vật hoang dã có thể chung sống hài hòa trong cùng một không gian sinh thái. Đây không chỉ là hành trình bảo tồn một loài động vật quý hiếm mà còn là cách thành phố khẳng định trách nhiệm với thiên nhiên, hướng đến tương lai phát triển xanh và bền vững, một đô thị đáng sống.