Camera hành trình của một ô tô ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra tại Hà Nội.

Theo nội dung đoạn clip, chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ cán phải một chiếc lốp nằm trên phần đường xe chạy. Chiếc lốp này được cho là của một xe tải đang dừng ở làn khẩn cấp.

Theo chia sẻ của tài xế, ít nhất hai phương tiện di chuyển phía sau cũng va phải chiếc lốp nói trên. Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ hư hỏng của các phương tiện sau sự cố.

Tình huống trên cho thấy những nguy cơ mất an toàn giao thông từ các vật cản xuất hiện bất ngờ trên đường, đặc biệt tại những tuyến đường có phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Khi tham gia giao thông, tài xế cần tập trung quan sát, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý khi phát hiện chướng ngại vật. Việc phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột để tránh vật cản cũng có thể dẫn đến va chạm với các phương tiện xung quanh.

Khoảnh khắc ô tô đang lưu thông bất ngờ cán phải chiếc lốp nằm giữa đường