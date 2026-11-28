Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Mãn

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, chư tôn đức Ban Thường trực thành kính dâng hương đảnh lễ, tưởng niệm và nhiễu tháp Hòa thượng Thích Từ Mãn, bậc tôn túc có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Buổi lễ là dịp để thế hệ Tăng Ni hôm nay tưởng nhớ công hạnh của một bậc tòng lâm thạch trụ đã dành gần trọn cuộc đời phụng sự Đạo pháp, gắn bó với Phật giáo địa phương qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ những năm tháng còn nhiều khó khăn đến thời kỳ GHPGVN được thành lập và phát triển.

Hòa thượng từng đảm nhiệm các vai trò trong Giáo hội tỉnh: Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng, viện chủ chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Hòa thượng pháp danh Trừng Chiếu, tự Giác Hạnh, hiệu Hưng Phước, đạo hiệu Từ Mãn, sinh ngày 20-4-1918 tại làng Đại Lộc, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1930, khi vừa tròn 12 tuổi, ngài được song thân cho phép xuất gia tu học với Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Khoan, đương thời là Tăng cang Sắc tứ Báo Quốc tại cố đô Huế. Năm 1934, ngài thọ giới Sa-di; năm 1939 theo học Trường Trung đẳng Phật học tại chùa Tây Thiên.

Đến năm 1941, ngài được thọ Tỷ-kheo giới tại Đại giới đàn chùa Thuyền Tôn. Những năm tháng tu học tại cố đô Huế đã hình thành nơi Ngài nền tảng giới luật, kiến thức Phật học và chí nguyện phụng sự đạo pháp dân tộc.

Hành trạng của Hòa thượng là cuộc đời phụng hiến, góp công đức lớn cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, là tấm gương cho hàng hậu học nương tựa, noi theo.

Công hạnh và những đóng góp của ngài vẫn còn hiện hữu trong lịch sử Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Đó cũng chính là giá trị của một đời hành đạo “lấy giới đức làm nền tảng, lấy giáo dục làm sự nghiệp, lấy phụng sự làm hạnh nguyện và lấy sự hưng thịnh của Đạo pháp làm tâm nguyện suốt đời”.

Tưởng niệm và tri ân công đức của cố Hòa thượng Thích Từ Mãn

Sau nhiều thập niên cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc, ngày 21-10 năm Đinh Hợi, nhằm ngày 30-11-2007, Hòa thượng an nhiên viên tịch; trụ thế 90 năm, 67 hạ lạp.