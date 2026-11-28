Làng (thôn) Kỳ Ngãi - Thọ Vực nằm bên sông Mã.

Kỳ Ngãi - Thọ Vực xưa thuộc xã Thiên Vực, huyện Vĩnh Phúc, phủ Thiệu Thiên. Trước đây, hai làng thuộc xã Vĩnh Ninh (Ninh Khang), huyện Vĩnh Lộc cũ; nay là hai thôn thuộc xã Vĩnh Lộc. Vùng đất này có lịch sử lâu đời, con người đã đến cư ngụ từ khá sớm. Trải qua những lần thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi của hai làng Kỳ Ngãi - Thọ Vực vẫn được gìn giữ.

Sông uốn lượn, núi bao bọc, đồng ruộng xen kẽ giữa xóm làng trù phú, tạo nên không gian vừa khoáng đạt mà không kém phần thơ mộng của làng quê Kỳ Ngãi - Thọ Vực. Vẻ đẹp ấy được Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan ghi trong Bia ký chùa Du Anh, miêu tả: “Sông Lỗi (sông Mã), sông Bưởi như đôi rồng uốn khúc, núi lớn, núi bé tựa bày phượng nhảy trông. Hoa cỏ tươi xanh, thú chim tụ tập, vọng nhìn bốn bên chòm xóm đông đúc tụ họp bên sông gom nhặt thành thế giới một bầu”.

Lời văn của người xưa không chỉ miêu tả một “bức họa” thiên nhiên tươi đẹp mà còn cho thấy sức sống vùng quê trù phú bên sông. Và nhắc đến vùng đất này, không thể không nhắc tới núi Xuân Đài, động Hồ Công và chùa Du Anh - quần thể danh thắng, di tích mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa.

Núi Xuân Đài là một ngọn thuộc dãy Hí Mã. Theo lời người xưa, núi có những khối nham thạch chồng chất, tầng lớp cao vút, hình dáng tựa những tòa lâu đài ôm lấy nhau, trông giống một chiếc thuyền nên được gọi là Xuân Đài. Núi không quá cao nhưng có hình thế kỳ thú, dáng núi uốn lượn tạo nên vẻ đẹp riêng có. Đặc biệt, lưng chừng núi là động Hồ Công, một hang động tự nhiên với vẻ đẹp kỳ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Vẻ đẹp của động Hồ Công từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho những người yêu cảnh sắc thiên nhiên. Hơn 200 năm trước, khi đến vùng đất này làm quan, cử nhân Lưu Công Đạo đã dành nhiều tâm huyết ghi chép về núi Xuân Đài và động Hồ Công trong sách “Thanh Hóa tỉnh Vĩnh Lộc huyện chí”.

Theo mô tả của Lưu Công Đạo, bên trong động, những giọt thạch nhũ nhỏ xuống qua thời gian đã tạo nên hai chữ “Ngọc Hồ”. Càng đi sâu vào trong, cảnh vật càng hiện ra kỳ thú với những vòm đá, nhũ đá mang hình thù khác lạ. Có nơi hiện lên những tòa sen cổ kính, có nơi lại giống chiếc đỉnh, gian bếp được tạo tác bởi bàn tay vô hình của thiên nhiên. Đặc biệt, trong động còn có một giếng sâu hun hút, tối om, dù dùng đuốc soi hay ném đá xuống dò cũng không thể biết được đáy sâu đến đâu.

Từ động Hồ Công, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cả một vùng non nước rộng lớn. Dòng sông Mã mềm mại như dải gấm, núi biếc trập trùng tựa bức bình phong, đồng ruộng trải dài trong làn khói mây man mác. Cảnh sắc ấy khiến lòng người thư thái, khoáng đạt. Dễ hiểu vì sao, người xưa mới ngợi ca động Hồ Công là một trong những hang động đẹp nhất, đứng đầu trong 36 động.

Cửa động Hồ Công trên núi Xuân Đài.

Sức hấp dẫn của danh thắng còn được khẳng định qua dấu tích của các bậc đế vương, tao nhân mặc khách từng nơi đây. Vua Lê Thánh Tông đã tức cảnh đề thơ, ngợi ca vẻ đẹp kỳ vĩ của động; vua Lê Hiến Tông cũng để lại những vần thơ thể hiện niềm say đắm trước cảnh tiên. Đặc biệt, chúa Trịnh Sâm đã cho khắc bốn chữ “Thanh kỳ khả ái” lên phiến đá lớn trên đường lên động, như một lời ngợi ca vẻ đẹp thanh tú, kỳ thú, đáng yêu của danh thắng. Bên ngoài cửa động còn có bốn chữ “Sơn bất tại cao” do Hồng Ngư cư sĩ Nguyễn Nghiễm, thân phụ đại thi hào Nguyễn Du để lại. Đặc biệt, động Hồ Công còn gắn với những truyền thuyết về bậc kỳ nhân tu tiên, chữa bệnh cứu người.

Ngay dưới chân núi Xuân Đài là chùa Du Anh, ngôi cổ tự có lịch sử hình thành từ xa xưa. Theo tư liệu địa phương, đến đầu thế kỷ 17, chùa được ông Trịnh Vĩnh Lộc đứng ra tu tạo. Vốn người Biện Thượng, là võ tướng theo chúa Trịnh chinh chiến nhiều nơi, khi thấy ngôi chùa chỉ còn lại nền móng cũ, ông đã phát tâm bỏ tiền của trùng tu, góp phần gìn giữ ngôi chùa cổ.

Chùa Du Anh, động Hồ Công, núi Xuân Đài, đã tạo nên một không gian văn hóa, tâm linh đặc sắc. Chốn thiền môn tĩnh tại, hang động kỳ thú giữa núi non cùng hòa quyện góp phần tạo nên vẻ đẹp của đất Kỳ Ngãi - Thọ Vực.

Cùng với Xuân Đài, trên đất Kỳ Ngãi - Thọ Vực còn có nhiều ngọn núi mang hình dáng độc đáo, được người xưa đặt tên theo trí tưởng tượng. Đó là núi Tiến sĩ, núi Nhà Rồng với hai phiến đá lớn tựa vào nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh người phụ nữ ngóng chồng nên còn được gọi là núi “Bà trông chồng”; rồi núi Đường Sào, núi Bia... Bên cạnh, còn có nghè Đông, nghè Đoài, chùa Bụt Mọc - những địa chỉ văn hóa, “điểm tựa” tâm linh trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng dân cư.

Nếu núi Xuân Đài, động Hồ Công và chùa Du Anh làm nên chiều sâu lịch sử, văn hóa cho vùng đất cổ thì dòng sông Mã lại gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế của người dân sống bên sông Mã. Dòng sông Mã không chỉ đem lại phù sa màu mỡ, nguồn lợi thủy sản, mà còn mang theo những mùa nước dữ, lũ lụt khiến cuộc sống dân làng bao phen nhọc nhằn.

Nhưng cũng chính sự vất vả, nhọc nhằn của thiên nhiên đã góp tạo nên sự bản lĩnh, sức dẻo dai, khỏe khoắn và khả năng thích ứng với sông nước của người dân nơi đây. Bơi lội, chèo thuyền không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là kỹ năng sinh tồn được trao truyền. Cũng từ mạch nguồn ấy, lễ hội đua thuyền truyền thống làng Thọ Vực được gìn giữ, trở thành một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Vào dịp Quốc khánh 2/9 hằng năm, người dân trong làng náo nức tham gia lễ hội đua thuyền. Các đội thi đấu được thành lập, mỗi đội có 4 người, gồm 3 tay chèo và một người lái. Đặc biệt, lễ hội không chỉ dành cho nam giới mà còn có sự tham gia tranh tài của phụ nữ. Trong ngày hội đua thuyền, khúc sông Mã sôi động bởi tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ và những màn tranh tài hào hứng tạo nên không khí tươi vui của ngày hội quê hương.

Chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội, ông Đặng Bá Hồng, Bí thư chi bộ thôn Thọ Vực, cho biết: Thọ Vực nằm bên núi, kề sông, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nhưng cuộc sống của người dân cũng có không ít nhọc nhằn. Vào mùa mưa lũ, nước sông Mã dâng cao nhiều lần gây ngập lụt, bởi vậy, việc biết bơi lội, chèo thuyền trở thành kỹ năng cần thiết trong đời sống. Từ điều kiện sống và sinh kế ấy, người dân Thọ Vực đã hình thành nên phong trào bơi lội, chèo thuyền, rồi phát triển thành lễ hội đua thuyền vào dịp Quốc khánh. Không chỉ là dịp để mọi người cùng nhau tranh tài, thể hiện sự khéo léo, sức bền và tinh thần đồng đội, lễ hội còn là cuộc gặp gỡ của các thế hệ, nơi tình làng nghĩa xóm được bồi đắp.

Thời gian đi qua, sông Mã vẫn miệt mài chảy qua thôn làng, núi Xuân Đài vẫn đẹp kỳ lạ, động Hồ Công lưu giữ dấu tích của người xưa... Trong nhịp bước thời gian với những đổi thay, Kỳ Ngãi - Thọ Vực vẫn là miền quê đong đầy bản sắc.

(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Thanh Hóa tỉnh Vĩnh Lộc huyện chí, NXB Thanh Hóa, 2012).