Năm 2026, toàn tỉnh dự ước đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, đạt 106,3% kế hoạch, tăng 16,9% so với năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.100 tỷ đồng, đạt 107,6% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sức hút của du lịch Điện Biên đang từng bước cải thiện, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đề ra, những tháng cuối năm 2026, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch vẫn liên tiếp được tổ chức, tạo thêm nhiều điểm nhấn thu hút du khách. Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm, gắn quảng bá du lịch với giới thiệu, khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên được làm mới. Nổi bật là chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Điện Biên”; trình diễn công nghệ 3D Mapping và ra mắt hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đáng chú ý, các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền di sản”, đã mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm đặc sắc. Không chỉ tham quan, tìm hiểu, du khách còn được trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống như: xay ngô làm mèn mén, giã bánh dày; trải nghiệm nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào; nghệ thuật khèn Mông; múa dân gian của dân tộc Thái và Khơ Mú... Những hoạt động này đã làm mới cách tiếp cận, khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa; đưa di sản đến gần hơn với công chúng, để kết nối giữa du khách với đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức những tháng cuối năm, góp phần thu hút du khách.

Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều hoạt động du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa bản địa cũng được tổ chức. Có thể kể đến như: phường Điện Biên Phủ tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch gắn với khai trương chợ phiên tại bản văn hóa du lịch cộng đồng Phiêng Lơi, tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương. Cùng với đó, xã Tủa Thàng tổ chức Ngày hội Văn hóa với nhiều hoạt động độc đáo, tiêu biểu như: không gian văn hóa truyền thống các dân tộc, đua thuyền trên dòng Đà giang, chạy việt dã, hay hát quan họ trên vịnh xanh Tủa Thàng...

Đến Điện Biên trong những ngày cuối năm 2026, bà Trần Minh Tâm, du khách tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với những hoạt động trải nghiệm văn hóa ở Điện Biên. Đến đây, chúng tôi được tham quan các địa danh lịch sử, ngắm cảnh thiên nhiên; được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Những hoạt động như giã bánh dày, làm mèn mén hay xem biểu diễn khèn Mông rất thú vị, giúp chuyến đi thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Tôi nghĩ đây cũng là điều khiến du khách muốn dành thêm thời gian khám phá Điện Biên”.

Những hoạt động gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được tái hiện, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Tiếp nối chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày 28/11, tại xã Mường Phăng sẽ diễn ra Giải chạy địa hình Pu Tó Cọ với chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng”, dự kiến thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia. Sự kiện kết hợp giữa hoạt động thể thao với khám phá cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu lịch sử, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Mường Phăng; đồng thời mở rộng sức hút của du lịch Điện Biên đối với những người yêu thích trải nghiệm, khám phá.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Ngành đang tập trung tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Gắn quảng bá hình ảnh với thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ. Để tạo đà tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, Ngành tập trung phối hợp tổ chức một số sự kiện có quy mô lớn như: Hội chợ Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên năm 2026, Giải chạy Báo Tiền Phong và một số hoạt động khác, để nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Trình diễn 3D mapping trên kiến trúc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, một cách tiếp cận lịch sử, văn hóa mới đối với du khách khi đến Điện Biên.

Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10,4% trở lên. Trong đó, du lịch kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

Định hướng này đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Đây vừa là định hướng dài hạn, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới trong cách tổ chức, quản lý và khai thác các nguồn lực du lịch.

Những tháng cuối năm, Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động tạo thêm trải nghiệm và không khí rộn ràng, thu hút du khách.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Điện Biên cũng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; ưu tiên đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch; đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa các địa phương. Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, gắn khai thác du lịch với bảo vệ môi trường và sinh kế cộng đồng.

Tăng trưởng về lượng khách và doanh thu là những kết quả quan trọng, song để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Điện Biên cần hình thành nhiều sản phẩm có bản sắc, những trải nghiệm đủ sức níu chân du khách. Khi mỗi điểm đến có câu chuyện riêng, dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sự liên kết được hình thành chặt chẽ, du lịch sẽ có thêm cơ sở để phát triển ổn định, gia tăng giá trị và đóng góp bền vững cho kinh tế địa phương. Và những kết quả đạt được trong năm 2026, chính là cơ sở để Điện Biên tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.