Tàn tích Chittorgarh lộng lẫy và đẹp mê mẩn. Ảnh: Tourism.rajasthan.gov.in

Từng là vương đô của Vương quốc Mewar, công trình không chỉ là biểu tượng mà còn là chứng tích của tinh thần Rajput bất khuất.

Chittorgarh nằm ở thành phố cùng tên, gồm 65 công trình lịch sử, trong đó có 4 cung điện, 19 đại đền, 20 hồ nước lớn, 4 đài tưởng niệm và một tháp. Công trình được xây dựng và hoàn thiện trong thời gian dài, từ thế kỷ VIII đến XVI, với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.

Tương truyền, vào năm 1303, hoàng đế chiến binh Sultan Alauddin Khiliji (1296 - 1316) đã nhất kiến chung tình với hoàng hậu Mewar đương thời là Padmini. Vì khao khát chiếm hữu bà, ông phát động chiến tranh với Mewar.

Hầu hết cư dân Mewar là người Rajput, nhóm cộng đồng tự nhận thuộc dòng dõi Kshatriya, đẳng cấp chiến binh trong hệ thống phân cấp Hindu. Họ đề cao tinh thần thà chết chứ không khuất phục. Trước chênh lệch lực lượng quá lớn với đội quân xâm lược của Khiliji, toàn bộ nam giới Mewar xông trận cảm tử; trẻ em và phụ nữ nhảy vào giàn hỏa thiêu khổng lồ để tự sát.

Chittorgarh trải rộng khắp quả đồi có diện tích 280 ha. Ảnh: Atlasobscura.com

Diễn biến tại pháo đài Chittorgarh về sau cũng tương tự truyền thuyết. Năm 1535, Hoàng đế Sultan Bahadur Shah (1490 - 1537) của Vương triều Muzaffarid (Ấn Độ) dẫn quân vây chiếm Chittorgarh. Sau vài năm phòng thủ vững chắc, Chittorgarh rơi vào cảnh khốn cùng; nhưng thay vì đầu hàng, toàn bộ nam giới chọn tử chiến và chết trận, còn nữ giới và trẻ em tự thiêu tập thể trong biển lửa.

Chittorgarh ngày nay là tàn tích nhưng vẫn rất lộng lẫy. Ngoài Cung điện Rana Kumbha, nơi đây còn 2 ngôi đền tuyệt đẹp là Meera và Kumbha Shyam. Hoa văn chạm khắc trong Chittorgarh vô cùng tinh xảo. Đền tháp soi bóng xuống mặt hồ thanh tịnh, lung linh đến khó tả.

Chittorgarh có 7 cổng vào, tất cả đều được xây dựng bằng đá, rất kiên cố và đồ sộ. Hằng năm, pháo đài tổ chức lễ tưởng niệm Jauhar Meala, ghi nhớ và vinh danh tinh thần người Rajput.

Tàn tích Chittorgarh. Ảnh: Tourism.rajasthan.gov.in

Theo atlasobscura