Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Các bị can bị khởi tố gồm T.V.Tr (sinh năm 2001), T.V.S (sinh năm 2003) và H.Đ.D (sinh năm 2005).

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 23/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo từ Công an xã Cường Lợi về việc gia đình cháu N.N (sinh năm 2011, trú tại địa phương) trình báo con gái bị một nam thanh niên thực hiện hành vi quan hệ tình dục khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ những người liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu N.N quen biết và nảy sinh tình cảm với 3 đối tượng trên. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2026, tại những thời điểm khác nhau, cả 3 đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.N.

Làm việc với cơ quan điều tra, những người liên quan đã khai nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cả 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ trẻ em bị dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại thông qua các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý và định hướng con em trong quá trình sử dụng mạng xã hội; đồng thời trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh hành vi dụ dỗ, lôi kéo và xâm hại.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.