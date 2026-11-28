NNƯT Trần Thị Huệ, Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình thực hành nghi lễ hầu đồng tại phủ chính Tiên Hương, xã Vụ Bản.

Kết quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản sau 10 năm được UNESCO ghi danh; ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hành di sản. Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Trần Thị Huệ (ảnh), Chủ tịch Hội Bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình được coi là “báu vật nhân văn sống”, góp phần đưa văn hóa riêng có của Ninh Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Phóng viên: Việc UNESCO ghi danh di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, thưa NNƯT?

NNƯT Trần Thị Huệ: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể có lịch sử hình thành, phát triển lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Việt. Tín ngưỡng thể hiện quan niệm về vũ trụ, thế giới tự nhiên, lòng biết ơn đối với các vị thần linh có công phù trợ, che chở con người; đồng thời phản ánh khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc, ấm no và tinh thần nhân văn sâu sắc của dân tộc.

Di sản được thể hiện thông qua hệ thống các thực hành tín ngưỡng phong phú, bao gồm nghi lễ thờ cúng, nghi lễ chầu văn, thực hành lên đồng, âm nhạc, múa, trang phục, lễ hội và các tri thức, tập quán dân gian được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong đó, Thánh Mẫu Liễu Hạnh giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là một trong những vị thần chủ tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam.

Không chỉ có giá trị về phương diện tín ngưỡng, tâm linh, di sản còn chứa đựng những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật dân gian, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những người có công với dân, với nước, đề cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Tôi vinh dự tham gia Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến trụ sở UNESCO và một số nước thành viên để tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của họ cho hồ sơ đề cử của Việt Nam; tham gia Đoàn công tác dự Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ (UNESCO) tại Ethiopia vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (ngày 1/12/2016). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản; đưa giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được giới thiệu, tôn vinh ở tầm quốc tế.

Phóng viên: Thưa NNƯT, Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt phân bố ở nhiều địa phương, trong đó, Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh) được coi là trung tâm?

NNƯT Trần Thị Huệ: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ như một “bảo tàng sống” lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Sức mạnh và ý nghĩa của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe.

Tỉnh Nam Định trước đây được xác định là một trong những trung tâm tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; được giao đại diện xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, tỉnh chỉ đạo ngành văn hóa phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm kê, nghiên cứu, tư liệu hóa di sản; trong đó, năm 2012-2013 đã xây dựng hồ sơ “Nghi lễ Chầu văn của người Việt ở Nam Định” và “Lễ hội Phủ Dầy Nam Định” đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ sở khoa học và pháp lý quan trọng góp phần hoàn thiện hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trình UNESCO ghi danh.

Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy, xã Vụ Bản là một trong những trung tâm lớn, có vị trí đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng thờ Mẫu, gắn với sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh và hệ thống các di tích thờ Mẫu tiêu biểu như Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát, Lăng Mẫu Liễu Hạnh. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay, theo kết quả thống kê, tổng số di tích thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh là 377 di tích. Đây là hệ thống di tích có giá trị quan trọng, phản ánh sự hiện diện sâu rộng và sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư.

Việc hội tụ những trung tâm thực hành tín ngưỡng tiêu biểu, hệ thống di tích, lễ hội và cộng đồng thực hành di sản trên địa bàn tỉnh mới, tạo lợi thế quan trọng để Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò, vị thế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Ninh Bình trong giai đoạn phát triển mới.

Phóng viên: Theo NNƯT nghệ nhân và những người trực tiếp thực hành tín ngưỡng là những chủ thể nắm giữ vốn tri thức văn hóa quý báu, có đóng góp trực tiếp vào việc duy trì sức sống của di sản trong cộng đồng?

NNƯT Trần Thị Huệ: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” ngày càng chú trọng nguyên tắc tôn trọng vai trò chủ thể của cộng đồng, khuyến khích các nghệ nhân, thanh đồng, cung văn, thủ nhang, đồng đền và những người am hiểu di sản tham gia gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị truyền thống.

Trong thời gian qua, công tác phát hiện, tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của nghệ nhân được quan tâm thực hiện thông qua việc triển khai các đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. trong đó, lĩnh vực thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ có 6 cá nhân, gồm 1 Nghệ nhân nhân dân và 5 Nghệ nhân ưu tú.

Việc tôn vinh nghệ nhân là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cá nhân có nhiều năm gắn bó, tâm huyết với di sản, trực tiếp thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời góp phần động viên, khích lệ cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong công tác bảo vệ di sản.

Bên cạnh công tác tôn vinh nghệ nhân, việc thành lập Hội Bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định (cũ) góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Đây là một tổ chức cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để các nghệ nhân, thanh đồng, cung văn, thủ nhang, đồng đền và những người trực tiếp thực hành tín ngưỡng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Việc thành lập Hội thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của cộng đồng tham gia bảo vệ di sản, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể thực hành di sản.

Hội Bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Ninh Bình (nhiệm kỳ 2025-2030) với hơn 300 hội viên, kết nối cộng đồng người thực hành Đạo Mẫu trong và ngoài tỉnh, xây dựng mạng lưới “di sản sống” rộng mở; tôn vinh nghệ nhân - những người đang gìn giữ và trao truyền tinh hoa Đạo Mẫu; giáo dục, truyền dạy, bảo tồn và lan tỏa nghi lễ chuẩn mực, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt. Đồng thời, góp phần thực thi hiệu lực, hiệu quả Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kỷ niệm 10 năm Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2016-2026), Hội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giới thiệu, giao lưu thực hành di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”. Mời hơn 60 nghệ nhân trong cả nước thực hành các nghi lễ thực hành bảo đảm đúng giá trị truyền thống, chuẩn mực của di sản.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn NNƯT!