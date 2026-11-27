Chỉ từ khoản vay 10 triệu đồng không được thanh toán đúng hẹn, mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên đã biến thành cuộc hỗn chiến bằng súng, dao kiếm giữa đêm khuya trên phố Xã Đàn. Cuộc truy đuổi và nổ súng khiến một cô gái vô tội tử vong, một tài xế taxi bị thương. Vụ án xảy ra vào năm 2011 vẫn là lời cảnh tỉnh về thói côn đồ, sự manh động và cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, việc sử dụng hung khí, tước đoạt tính mạng và xâm phạm sức khỏe người khác đều phải trả giá trước pháp luật.

Món nợ nhỏ, mâu thuẫn lớn

Cuối tháng 4/2011, Trần Thị Thu Hà (20 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) vay 10 triệu đồng của Phạm Quang Dũng. Khoản vay được hẹn thanh toán sau một tuần, nhưng đến hạn, Hà không trả như cam kết.

Tối 28/4/2011, Dũng cùng Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng “Móm”) tìm đến nhà Hà để đòi tiền. Trong lúc Dũng và Hùng đang nói chuyện với bố của Hà, Hùng “Móm” nhận được cuộc điện thoại từ Lê Minh Tuấn, bạn trai của Hà, với lời lẽ thách thức.

Từ cuộc điện thoại này, mâu thuẫn giữa hai bên nhanh chóng bị đẩy lên cao trào. Sau màn cãi vã, các đối tượng hẹn nhau ra phố Xã Đàn để “giải quyết”.

Thay vì tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn, những thanh niên này lại chuẩn bị hung khí, tập hợp lực lượng. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Không ai có ý định nhượng bộ. Thay vì tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn, những thanh niên này lại chuẩn bị hung khí, tập hợp lực lượng, biến một khoản nợ dân sự thành cuộc đối đầu đẫm máu.

Phía Hà có Tuấn, Đỗ Thành Nam, Nguyễn Đức Thắng cùng một số người khác tham gia. Nhóm này mang theo lê AK, dao chọc tiết lợn và súng colt xoay. Các đối tượng còn phân công nhiệm vụ cho từng người trước khi lên đường.

Ở phía đối diện, khi nghe Dũng thông báo về việc bị bạn trai Hà thách thức, Trần Quốc Cường (tức Cường “Hồ”) lập tức gọi Hoàng Văn Long, Vũ Đức Thành, Bùi Quang Minh và Nguyễn Văn Khánh đến nhà bàn cách đối phó.

Cường “Hồ” chuẩn bị một khẩu súng tự chế cùng 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải. Những người còn lại cũng chuẩn bị dao, kiếm và các loại hung khí khác.

Hai nhóm thanh niên mang theo vũ khí nguy hiểm, sẵn sàng cho một cuộc thanh toán mà hậu quả đã vượt xa mọi mâu thuẫn ban đầu.

Phát súng giữa đêm và cái chết trong taxi

Khoảng 0h30 ngày 29/4/2011, nhóm của Hà, Tuấn lên taxi di chuyển trên phố Xã Đàn. Phát hiện chiếc xe chở nhóm đối thủ, Cường “Hồ” hô lớn: “Chúng nó đấy, bắn đi”.

Ngay sau tiếng hô, các đối tượng trong nhóm Cường “Hồ” điều khiển xe máy đuổi theo chiếc taxi, đồng thời sử dụng súng tấn công.

Chiếc xe taxi với những vết đạn do cuộc truy đuổi gây ra, trong đó 1 cô gái đã thiệt mạng. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Trong cuộc truy đuổi hỗn loạn giữa đêm, Nguyễn Văn Khánh nổ súng, viên đạn trúng vào đầu Trần Thị Thu Hà khiến cô gái tử vong tại chỗ. Tài xế taxi cũng bị thương.

Một cuộc hỗn chiến được chuẩn bị chỉ vì lời thách thức và khoản nợ 10 triệu đồng đã cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ, đồng thời đẩy hàng loạt người liên quan vào vòng lao lý.

Hành vi của các bị cáo không đơn thuần là gây rối hay đánh nhau thông thường. Việc chuẩn bị súng, dao kiếm, tổ chức lực lượng và truy đuổi đối phương giữa đường phố cho thấy sự manh động, coi thường pháp luật và tính mạng con người.

Tòa án phân hóa trách nhiệm, nghiêm trị kẻ nổ súng

Trong hai ngày 6 và 7/9/2012, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo liên quan vụ án. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về những hành vi phạm tội gồm Giết người, Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xem xét vai trò, hành vi và mức độ tham gia của từng bị cáo trong toàn bộ diễn biến vụ án. Đặc biệt, hành vi nổ súng trực tiếp khiến Trần Thị Thu Hà tử vong được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Tòa án đã phân hóa trách nhiệm rõ ràng, đồng thời nghiêm trị kẻ nổ súng sát hại cô gái trẻ. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh mức án tử hình. Trần Quốc Cường và Nguyễn Văn Hùng cùng phải nhận án tù chung thân về các tội Giết người, Hủy hoại tài sản. 9 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù, tùy theo hành vi và mức độ phạm tội.

Bản án thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi sử dụng vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, đồng thời cho thấy trách nhiệm hình sự của những người tham gia tổ chức, chuẩn bị và thực hiện cuộc truy đuổi đẫm máu.

Tuy nhiên, vụ án chưa dừng lại ở đó. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn, trong đó có Phạm Đức Hải.

Kẻ bỏ trốn tiếp tục sa vào vòng lao lý

Sau khi vụ án xảy ra, Phạm Đức Hải bỏ trốn và bị cơ quan chức năng truy nã. Đến cuối tháng 3/2014, Hải bị bắt giữ.

Đáng chú ý, trong thời gian lẩn trốn, Hải tiếp tục tham gia đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Với hành vi này, bị cáo bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 20 năm tù.

Sau khi bị bắt, Hải tiếp tục bị đưa ra xét xử tại Hà Nội về hành vi đồng phạm giết người trong vụ án xảy ra trên phố Xã Đàn.

Vụ án mạng khiến cô gái tử vong trên phố Xã Đàn là bài học đắt giá về sự coi thường pháp luật. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Trên cơ sở xem xét tài liệu, chứng cứ và vai trò của bị cáo trong vụ án, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Phạm Đức Hải 20 năm tù về tội Giết người. Tổng hợp với bản án 20 năm tù trước đó của TAND tỉnh Lạng Sơn, Hải phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp tục đưa Hải ra xét xử cho thấy dù đối tượng bỏ trốn trong thời gian dài, hành vi phạm tội vẫn bị truy cứu, xử lý theo quy định. Việc lẩn trốn không thể giúp người phạm tội thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ án trên phố Xã Đàn là bài học đắt giá về sự manh động, coi thường pháp luật của một bộ phận thanh niên. Từ khoản nợ 10 triệu đồng, những người trong cuộc đã lựa chọn súng đạn, dao kiếm thay vì đối thoại và giải quyết mâu thuẫn bằng con đường hợp pháp.

Đặc biệt, qua quá trình xét xử, Tòa án đã làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo, áp dụng những hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Những bản án được tuyên không chỉ trừng trị người phạm tội mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi, đơn vị hành chính trong bài viết là tên gọi cũ.