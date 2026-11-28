Lần đầu tiên năm 2004, Đà Lạt tổ chức "Lễ hội sắc Hoa" thành công rực rỡ, gây xúc động mạnh với công chúng và du khách thập phương. Năm 2005, được Thủ tướng Chính phủ công nhận "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam" tổ chức 2 năm một lần. Festival Hoa lần thứ I năm 2005, chủ đề "Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc Hoa" cực kỳ hoành tráng, ấn tượng, thu hút hơn 10 vạn du khách thưởng lãm và trải nghiệm. Thành công tiếp nối thành công, từ đó đến nay đã trải qua 10 kỳ Festival Hoa Đà Lạt. Mỗi kỳ một chủ đề thông điệp riêng như: "Hoa Đà Lạt - Tôi yêu bạn", "Đà Lạt - Thành phố ngàn Hoa", "Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa", "Tây Nguyên - Âm vang đại ngàn", "Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", "Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng Sắc màu"... Mục đích Festival Hoa nhằm tôn vinh các giá trị của hoa, người trồng hoa và kinh doanh hoa, thu hút du lịch, kêu gọi đầu tư, quảng bá hình ảnh đẹp Đà Lạt - Lâm Đồng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc", có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, khai mạc ngày 20-12, bế mạc và chào năm mới 2027 vào ngày 31-12. Điểm mới của Festival Hoa năm nay, là không gian lễ hội được mở rộng, không chỉ tập trung tại quảng trường Lâm Viên mà lan tỏa đến các phường, xã. Các công trình hoa, tuyến đường hoa, tiểu cảnh và không gian cảnh quan được đầu tư duy trì đến qua Tết Nguyên đán. Cách làm này, đưa Festival Hoa ra khỏi những ngày cao điểm, đồng thời tạo thêm không gian để người dân và du khách thưởng lãm, trải nghiệm. Để chuẩn bị cho Festival, chiến dịch "Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026" được triển khai rộng khắp. Hơn 70 xã, phường đã ban hành kế hoạch hưởng ứng, trong đó nhiều địa phương xây dựng tuyến đường hoa, công viên, công trình hoa và chỉnh trang cảnh quan. Riêng 5 phường khu vực Đà Lạt xây dựng 57 tuyến đường hoa, tiểu công viên và tiểu cảnh. Một điểm nhấn khác của Festival Hoa là tăng cường âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu quốc tế, qua đó mở rộng hình ảnh Đà Lạt từ một đô thị hoa thành không gian văn hóa, sáng tạo. Trong đó, có hội thảo quốc tế về hoa và nông nghiệp; một số chương trình nghệ thuật, âm nhạc có sự tham gia của nghệ sĩ nước ngoài. Trong 11 chương trình chính, bên cạnh khai mạc và bế mạc còn có trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phiên chợ rau - hoa; phố trà - cà phê - rượu vang; giải Dalat Palace Floral Golf Invitational; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam; bế mạc Liên hoan Tiếng hát truyền hình Lâm Đồng lần thứ nhất; Carnival ban nhạc và nhóm nhảy hiện đại...

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, không chỉ là ngày hội của người dân Lâm Đồng, mà còn là nơi gặp gỡ của du khách thập phương, đến trải nghiệm những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo. Thông qua Lễ hội, nhằm tiếp tục phát huy phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách" khơi dậy, lan tỏa, nâng cao thương hiệu và vị thế của "Đà Lạt - thành phố Festival Hoa Việt Nam".