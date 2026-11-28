Từ người nữ sinh Quốc học Huế sinh ra trong gia đình hoàng tộc, ra miền Bắc theo kháng chiến, trở thành bác sĩ, rồi phóng viên chiến trường dấn thân giữa khói lửa, đạo diễn phim tài liệu, chủ phòng tranh Lotus đưa hội họa Việt Nam ra thế giới, và đến nay là nhà văn bền bỉ bên trang viết ở tuổi 97 – hành trình của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng là minh chứng sống động nhất cho tinh thần chân cứng đá mềm và lòng yêu đời bất tận. Ba cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng, Khắc đi... khắc đến, Chân cứng đá mềm của bà không chỉ làm các thế hệ độc giả say mê mà còn là những bài học quý giá với thế hệ sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng và các sinh viên lớp Báo chí chương trình chuẩn K26 chụp hình lưu niệm.

Buổi trò chuyện là cơ hội để sinh viên báo chí trực tiếp lắng nghe những câu chuyện làm nghề của bà, đặc biệt tập trung vào giai đoạn làm phim tài liệu chiến trường và những trải nghiệm vượt qua nghịch cảnh.

Dịp này, bà cũng trao tặng 150 cuốn sách Gánh gánh gồng gồng cho tập thể sinh viên. Đây là số sách nằm trong tủ sách của một mạnh thường quân trao tặng cho học sinh, sinh viên các trường đại học từ Bắc chí Nam.

Bà Xuân Phượng ký tặng sách.

Từ câu chuyện quay cột cờ Vĩnh Linh đến tinh thần kiên quyết, sống chết với công việc

Mở đầu buổi giao lưu, bà chia sẻ, với nghề báo, nghề làm phim tài liệu, phải có sự kiên quyết, sống chết với công việc mình làm thì mới thành công được. Bà kể lại những ngày năm 1967, khi Vĩnh Linh (Quảng Trị) chìm trong bom đạn. Lúc đó, bà đang là bác sĩ làm việc tại Bộ Ngoại giao, được Bác Hồ giao nhiệm vụ vào vùng tuyến lửa Vĩnh Linh cùng đoàn làm phim của đạo diễn Joris Ivens. Ông Ivens là một đạo diễn cách mạng, quen biết Bác Hồ từ những năm Bác bôn ba ở nước ngoài và có mối thâm tình chặt chẽ.

“Bác Hồ giao nhiệm vụ cho tôi săn sóc sức khỏe cho vợ chồng đạo diễn, vừa làm phiên dịch cho tổ quay phim. Bác giao nhiệm vụ cho tôi phải hỗ trợ hết sức để đạo diễn có những thước phim về Vĩnh Linh nhằm mục đích đem về chiếu ở Mỹ và các nước tư bản”, bà kể.

Nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng tiếp tục mạch chuyện: “Năm 1967 là năm Mỹ đánh phá ác liệt nhất trên chiến trường Việt Nam. Thời điểm đó, chúng tôi đi trong bom đạn, theo đúng nghĩa đen. Tai lúc nào cũng nghe bom rền. Ở Vĩnh Linh, chỉ có 30 phần sống, 70 phần chết. Đi từ Hà Nội đến Vĩnh Linh mất hơn 2 tuần. Khi đạo diễn Ivens hỏi nơi bị bắn phá ác liệt nhất ở Vĩnh Linh là đâu thì được trả lời là cột cờ Vĩnh Linh. Cột cờ treo lá cờ Việt Nam ở Vĩnh Linh đã được những bà mẹ Việt Nam vá đến 70, 80 lần.

Đạo diễn đã chia đoàn chúng tôi làm 3 tốp đi quay lá cờ. Kíp một là đạo diễn, tôi và một bảo vệ. Tốp hai là đạo diễn Bùi Đình Hạc, vợ ông Ivens và một bảo vệ. Tốp thứ ba là 3 người quay phim Việt Nam. Nếu kíp một bị bom, hay bị thương phải rút đi thì kíp hai chạy lên thay thế ngay. Nếu tốp 2 bị thương thì tốp 3 lên, bằng mọi giá phải quay được cột cờ Việt Nam vì đối với ông Ivens, đây là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Để quay đúng ý đạo diễn cảnh lá cờ bay chếch sang hướng miền Nam để mở đầu bộ phim Vĩ tuyến 17 – Chiến tranh nhân dân, đoàn chúng tôi đã đi hai ngày liên tục, nằm chờ đợi cảnh lá cờ lay trong gió trong bối cảnh máy bay và bom đạn cứ vần vũ xung quanh. Chúng tôi buổi sáng chào nhau mà không biết chiều có còn gặp nhau. Một chuyến đi sinh tử”.

Nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng nhấn mạnh, với nghề báo, nghề làm phim tài liệu, có được tinh thần quyết sống chết với công việc thì sẽ có được thành công. Như người đồng đội quay phim, anh Tuấn, giữa bom đạn chỉ 10% sống, anh vẫn leo lên cột cờ, ngồi cầm máy quay phim đợi lá cờ bay để quay đúng ý đạo diễn.

“Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi, hỗ trợ bằng mọi giá để có được những thước phim quay trong lòng đất Vĩnh Linh, để đạo diễn Ivens đem chiếu cho người dân nước Mỹ, đóng góp vào phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ. Do đó, chúng tôi háo hức thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tôi chỉ mong các bạn trẻ bây giờ nhìn vào những tấm gương thời chiến, để suy nghĩ, cảm nhận ý nghĩa của hòa bình và biết ơn những người, lúc đó là thanh niên, độ tuổi như các bạn mà dám thanh thản đi vào vùng chiến sự, thanh thản làm nhiệm vụ của mình, chỉ vì đất nước cần những thước phim tài liệu”, bà kể.

Câu chuyện về chiến trường Vĩnh Linh được các sinh viên lắng nghe đầy xúc động.

Bà đã truyền cảm hứng về nghề nghiệp làm phóng viên chiến trường đến sinh viên báo chí.

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh đến cùng tham gia trò chuyện với đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng.

Cách kể chuyện chạm đến khán giả

Khi được sinh viên hỏi về cách chọn góc máy khi làm phim, cách kể chuyện sao cho xúc động, nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng kể lại câu chuyện đạo diễn Ivens đã khó tính ra sao khi quay phim lớp học dưới hầm tại Vĩnh Linh. Lớp học tại đây sâu 4, 5m, dưới hầm đầy muỗi mòng, đỉa.

Đạo diễn muốn bộ phim mở đầu bằng lá cờ ở Vĩnh Linh, còn kết phim là cảnh học bài dưới hầm, âm thanh trẻ con vang lên từ lòng đất. Ông đã hướng dẫn người quay phim phải làm sao để khán giả khi xem phim phải hình dung ra đây là một ngôi trường đặc biệt, chỉ có ở Việt Nam, mái trường đem lại văn hóa cho những con người kiên quyết không để bom đạn vùi dập.

“Bên trên bom thì như mưa nhưng đạo diễn bắt quay tới quay lui hơn 10 lần. Ông không chấp nhận những cảnh quay thông thường, mà thay vào đó, bắt đầu là những bước chân đất của các cháu học sinh, những bước chân lầy lội, đi từng bậc thang xuống hầm, rồi từ từ mới đưa máy quay lên cao nhìn xuống những chiếc mũ rơm trong lòng đất…

Có thể nói, khán giả rất tinh tế. Khi coi một bộ phim, họ có thể hiểu đây là gan ruột, là tâm trí của mình. Tôi rất mong các em sinh viên, sau này khi vào đời, khi chọn nghề, làm sao hãy đi thật sâu vào nghề, lúc đó, nhất định bạn đọc hoặc người xem sẽ cảm động”.

Sẵn sàng từ bỏ việc nhẹ lương cao để dấn thân vì lý tưởng

“Tôi là bác sĩ coi sóc sức khỏe cho những nhân vật quan trọng đến Việt Nam. Công việc của tôi rất nhàn vì hầu như các lãnh đạo nước bạn khi sang Việt Nam - đất nước lúc đó còn chiến tranh nên hầu hết họ là những người khỏe. Tôi từng đo huyết áp cho nhà du hành vũ trụ nổi tiếng như Anh hùng Liên Xô Gherman Titov hay Thủ tướng Fidel Castro.

Công việc bác sĩ rất nhàn nhã, lương cao. Nhưng mọi thứ bắt đầu "rối loạn" sau hai tháng tôi theo đoàn phim đến Vĩnh Linh. Trước khi đạo diễn Ivens về nước, ông nói với tôi rằng tôi có sự can đảm, nhanh nhẹn, có tố chất làm phim. Ông cho rằng nghề bác sĩ cực kỳ cần thiết, nghề phiên dịch tiếng Pháp quan trọng nhưng quan trọng hơn hết là cần những người quay những thước phim trong vùng chiến sự ác liệt để đưa ra thế giới, để thế giới thấy sự dã man của quân xâm lược và tinh thần kiên cường, bất khuất của người Việt.

Ông khuyên tôi hãy trở thành người làm phim chiến trường. Chỉ mấy câu nói của ông mà tôi phải cân nhắc mấy tháng trời, vì nếu theo nghề phim tài liệu, tôi sẽ không còn lương cao mà chỉ có lương bằng người quét đường. Quan trọng hơn cả là chỉ có 30% sống, 70% chết. Tôi có 3 đứa con, tôi có thể bỏ con đi được không?

Bác sĩ là ngành nghề tôi được đào tạo, nhưng nếu theo ngành làm phim chiến trường thì tôi phải học lại từ đầu. Tôi nhấn mạnh sự tương phản của nghề nghiệp, một bên là việc nhẹ lương cao, một bên là đối diện với cái chết và lương thấp, là vì rồi đây, các bạn sẽ lập nghiệp, sẽ chọn con đường mình nghĩ là quan trọng, thích hợp với mình.

Các bạn hãy nghe lời tâm sự rất thật của tôi, đừng ngần ngại, đừng sợ khó khăn. Trên đời này không có gì là dễ dàng, nhưng nếu nỗ lực, các bạn sẽ thành công”.

Và như trong cuốn hồi ký Chân cứng đá mềm, nhà văn Xuân Phượng viết, đi mãi thì đá cũng mềm. Năm 37 tuổi, bà can đảm nhận mức lương thấp để trở thành phóng viên chiến trường.

“Sau này, khi các bạn đứng trước những lựa chọn cuộc đời, hãy nhớ lại câu chuyện của bà già này, biết đâu sẽ tiếp sức, truyền cảm hứng cho các bạn. Khi còn trẻ, chúng ta không cần chọn nhàn hạ để được yên thân, mà chúng ta hãy chọn lý tưởng”, bà nói.

Ở tuổi 97, bà vui vẻ tạo dáng với sinh viên để chụp hình.

Yêu lần nào cũng như yêu lần đầu

Rời bỏ cương vị bác sĩ đi làm phóng viên chiến trường, rời bỏ công việc quân giới đi làm tuyên truyền… Hoặc khi đã 60 tuổi, bà bắt đầu công việc phòng tranh, mang văn hóa Việt ra thế giới… Tất cả được bà ví von “yêu lần nào cũng như yêu lần đầu”.

Bà kể lại khoảng thời gian nghỉ hưu, rồi sang Pháp hai năm, nói về Việt Nam, ai cũng thương cảm. “Ai ở Pháp cũng nói Việt Nam nghèo khổ. 4.000 năm văn hiến không ai nhắc, mọi người chỉ nhắc những từ như chết chóc, đau thương, mồ côi, cô đơn… Không hiểu vì sao, tôi nảy ra ý định đem văn hóa Việt Nam ra nước ngoài để giới thiệu với thế giới, để thế giới hiểu Việt Nam hơn. Vì thế, khi về Việt Nam, tôi mở phòng tranh và có ai ngờ, tôi làm phòng tranh, bán tranh ra thế giới được 30 năm, từ năm 60 đến 90 tuổi. Trong 30 năm đó, tôi 7 lần chuyển phòng tranh vì chủ nhà đòi mặt bằng, hai lần cháy xưởng. 73 tuổi bị một nhà sưu tầm tranh lừa sạch bách, sau đó phải vay mượn từng đồng, bán hết đồ đạc.

Nhưng có thể nói, vô cùng đau đớn, khổ cực nhưng tôi đều cố gắng vượt lên tất cả. Khi vượt qua được thì sẽ thấy mình trưởng thành, mình không yếu ớt, không sợ hãi, không hoang mang”.

Và sau khi ngưng phòng tranh, từ những năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bà lại trở thành nhà văn với những tác phẩm hồi ký không chỉ đoạt giải thưởng mà còn được nhiều thế hệ độc giả yêu thích.

Bà kể lại cơ duyên, bắt đầu từ câu chuyện gia đình mình. “Trước 1975, tôi ra Bắc, gia đình vẫn ở bên kia vĩ tuyến 17. Đến năm 1975, gia đình tôi sang Mỹ. Mấy chục năm, tôi không gặp mẹ. 16 tuổi tôi ra đi kháng chiến, 30 năm sau tôi mới gặp mẹ. Chúng tôi gặp nhau ở Paris năm tôi 46 tuổi. Mẹ tôi lúc đó 80 tuổi. Mẹ tôi mãi không nhận ra tôi vì khi ra đi, 16 tuổi, là cô gái Huế hiền lành. Khi gặp lại, tôi là người đàn bà đã đi qua bom đạn. Gia đình tôi không nói về câu chuyện Bắc Nam vì rất tế nhị, nhưng không hiểu sao, một hôm, mẹ nhìn tôi và thốt lên: "Sao con theo họ làm chi!".

Câu hỏi chất chứa nỗi xót xa vì gia đình ly tán và những khác biệt về góc nhìn lịch sử. Tôi hiểu má tôi vì sống trong Nam không hiểu nhiều về cuộc chiến ở miền Bắc, không hiểu vì sao phải đấu tranh giành độc lập, không hiểu sự cương quyết vươn dậy ra sao. Từ câu nói đó của mẹ, tôi nảy ra ý định viết lại đời mình, để không chỉ gia đình mình hiểu thêm về sự đau khổ của chiến tranh, mà để giới trẻ thấy được những ngày hòa bình có được là nhờ sự đóng góp đau đớn của hàng triệu người. Vì thế, năm tôi 91 tuổi, trùng thời điểm Covid, không để thời gian chết, tôi viết lại đời mình qua những trang sách".

Sinh viên giao lưu, đặt câu hỏi với đạo diễn, nhà văn.

Sinh viên cần phải học ngoại ngữ

Suốt buổi trò chuyện, bà còn kể lại một câu chuyện hài hước vì “tính thù dai” của mình khi được sinh viên hỏi rằng bà đã tha thứ cho những người xung quanh ra sao, hay bà kể lại kỷ niệm đỡ đẻ trong hầm ở Vĩnh Linh giữa bom đạn.

Bên cạnh những câu chuyện thú vị, bà nhấn mạnh việc sinh viên cần phải tập trung vào học ngoại ngữ. Từ câu chuyện cuộc đời mình, với những dấu ấn đặc biệt, đều không thiếu sự quan trọng của ngoại ngữ: “Các bạn đừng bó mình vào một ngoại ngữ, mà hãy học thêm 2, 3 ngoại ngữ, càng nhiều càng tốt. Làm truyền thông, báo chí mà khép mình trong Việt Nam thì sẽ không hiểu gì, sẽ mất những cơ hội vàng để tiếp xúc với thế giới. Đừng bao giờ để mình chỉ biết tiếng Việt, như vậy sẽ bó vào một cái khung, nhất là khi còn trẻ, còn nhiều sức lực”, bà khuyến nghị.

Minh chứng cho tinh thần học hỏi không ngừng là khi trò chuyện, bà đã sử dụng trí tuệ nhân tạo làm công cụ tìm kiếm thông tin về chiến dịch Sấm Rền của Mỹ tại miền Bắc để trò chuyện với sinh viên.

Trâm Anh - Ảnh: Đức Thắng