Đại biểu dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo người dân, học sinh, sinh viên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Tàu Không số, lực lượng bảo vệ bến, dân công và nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự sự kiện còn có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng Tàu Không số 41. Ông cũng tặng Ban Quản lý di tích một số kỷ vật quý giá về những con Tàu Không số năm xưa để trưng bày tại Nhà Trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ làm mới không gian, việc chỉnh lý Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển còn thể hiện nỗ lực gìn giữ ký ức, làm sống động những câu chuyện lịch sử thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật. Điểm nhấn của đợt chỉnh lý lần này là việc trưng bày dấu tích Tàu Không số C143 chìm dưới biển Vũng Rô vừa được khảo sát, ghi hình. Qua đó, công chúng vừa được tiếp cận với những tư liệu lịch sử, đồng thời thấy chứng tích còn lại sau hơn sáu thập kỷ.

Đại biểu cắt băng khai trương chỉnh lý trưng bày tại Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sự kiện là dịp để những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử tiếp tục kể câu chuyện về Đường Hồ Chí Minh trên biển và Bến Vũng Rô. Qua đây, giúp cho mỗi người tham quan, nhất là thế hệ trẻ hiểu thêm về một chiến công, cảm nhận được lòng yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Thời gian tới, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo vệ di tích, sưu tầm tư liệu, nâng cao chất lượng trưng bày, thuyết minh và giáo dục truyền thống; đưa giá trị lịch sử Bến Vũng Rô đến gần hơn với công chúng, gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Xem video chứng tích Tàu Không số C143 chìm dưới biển Vũng Rô.

Theo tư liệu lịch sử, ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 vận tải quân sự đường biển. Dấu mốc ấy mở ra Đường Hồ Chí Minh trên biển – tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam, thể hiện ý chí thống nhất đất nước; tinh thần sáng tạo, quả cảm của quân và dân ta. Tiếp nối hành trình huyền thoại ấy, ngày 28/11/1964, chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số cập Bến Vũng Rô. Giữa sóng gió và vòng vây kiểm soát gắt gao của địch, những người lính biển đã vượt hiểm nguy đưa vũ khí, hàng hóa đến chiến trường. Mỗi chuyến tàu cập bến là kết quả của sự phối hợp âm thầm, bền bỉ giữa thủy thủ, lực lượng bảo vệ bến, dân công và nhân dân địa phương.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk tham quan Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Chiến công Vũng Rô ghi dấu một tuyến vận chuyển đặc biệt, biểu tượng của tinh thần yêu nước, đoàn kết và ý chí quyết thắng. 62 năm đã qua, giá trị ấy vẫn nguyên vẹn, nhắc nhở chúng ta trân trọng hòa bình, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước.