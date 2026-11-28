Không cầu kỳ về hình thức hay nguyên liệu, Zunda Mochi vẫn được yêu thích nhờ hương vị ngọt dịu, thơm bùi và cách kết hợp độc đáo giữa đậu nành và gạo nếp.

Thành phần tạo nên nét đặc trưng của món bánh là zunda – hỗn hợp đậu nành non edamame được luộc chín, bóc bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài rồi nghiền thành dạng sệt.

Người chế biến trộn phần đậu đã nghiền với đường và một chút muối để tạo vị ngọt thanh, đồng thời giữ lại hương thơm tự nhiên của hạt đậu. Hỗn hợp thường không được xay quá mịn mà vẫn giữ những mảnh đậu nhỏ, tạo cảm giác hơi lợn cợn khi thưởng thức.

Ảnh: Thekamado

Phần bánh mochi được làm từ gạo nếp, hấp chín rồi giã đến khi đạt độ mềm, dẻo và có độ đàn hồi. Sau đó, bánh được chia thành từng miếng vừa ăn, phủ hoặc trộn cùng lớp zunda màu xanh.

Khi hoàn thành, món ăn có sự tương phản đẹp mắt giữa màu trắng của bánh và sắc xanh của đậu nành. Một số nơi còn phục vụ mochi dưới dạng viên nhỏ hoặc xiên que, giúp thực khách dễ dàng thưởng thức.

Ảnh: Kyoudo-ryouri

Về hương vị, Zunda Mochi không ngọt đậm như nhiều loại bánh phủ nhân đường khác.

Vị ngọt nhẹ hòa cùng chút mặn từ muối, mùi thơm bùi của đậu nành và độ dai mềm của bánh gạo tạo nên cảm giác khá hài hòa.

Món bánh thường được dùng như món tráng miệng hoặc ăn nhẹ trong ngày, có thể thưởng thức cùng trà xanh Nhật Bản.

Ảnh: Food in Japan

Zunda Mochi có lịch sử lâu đời tại Miyagi và gắn với tập quán ăn mochi trong các dịp quan trọng của người dân địa phương như năm mới, đám cưới và những ngày tưởng niệm.

Đặc biệt, món bánh thường xuất hiện trong dịp lễ Obon vào mùa hè, thời điểm đậu nành edamame bước vào mùa thu hoạch.

Trước đây, các gia đình thường cùng nhau tách hạt đậu khỏi vỏ, nghiền bằng cối và chày rồi trộn thành lớp phủ. Mỗi nhà có thể điều chỉnh độ ngọt, độ mịn và cách nghiền đậu theo khẩu vị riêng.

Ảnh: japancentre

Nguồn gốc tên gọi zunda đến nay vẫn có nhiều cách giải thích. Một truyền thuyết kể rằng lãnh chúa Date Masamune từng dùng chuôi kiếm để nghiền đậu nành trong lúc hành quân.

Một giả thuyết khác cho rằng tên gọi bắt nguồn từ cách đọc biến âm của từ “jinda”, gắn với tên một người nông dân từng chế biến món ăn này. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định câu chuyện nào là chính xác.

Ảnh: japancentre

Ngày nay, Zunda Mochi đã trở thành một trong những đặc sản tiêu biểu của Miyagi, được bán tại các cửa hàng bánh truyền thống, quán cà phê và điểm du lịch ở Sendai. Từ món bánh gia đình, lớp đậu xanh zunda còn được biến tấu thành nhân bánh, kem, bánh kếp và đồ uống, góp phần đưa hương vị đặc trưng của vùng Đông Bắc Nhật Bản đến gần hơn với thực khách.