Được tổ chức nhân dịp Đại lễ tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và hướng tới kỷ niệm 768 năm ngày Ngài đản sinh, Tuần Di sản là chuỗi hoạt động tưởng niệm, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Không chỉ hướng về những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Phật hoàng, chương trình còn đặt mục tiêu giới thiệu, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và đời sống đương đại.

Mở đầu Tuần Di sản vào ngày 8/12 là chương trình khai mạc và lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động tưởng niệm, chương trình "Đêm thiêng Ngọa Vân" sẽ được tổ chức tại am, chùa Ngọa Vân, vào đúng thời khắc Phật hoàng nhập Niết bàn. Đây là dịp để tăng ni, Phật tử, đại chúng cùng hướng tâm tưởng niệm, tri ân công hạnh của đức Phật hoàng tại vùng đất gắn liền với những năm tháng cuối đời tu hành của Ngài.

Chùa Ngọa Vân ngày khai hội. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ Chương trình khai mạc, Ban Tổ chức sẽ ra mắt ấn phẩm Thơ, kệ Tam Tổ Trúc Lâm và Sách ảnh nghệ thuật: Di sản - Phật giáo - Đời sống "Hòa Quang Đồng Trần", đồng thời tổ chức giới thiệu tác phẩm và giao lưu về di sản thơ, kệ của các vị Tổ Thiền phái Trúc Lâm.

Từ ngày 9 đến 11/12, không gian trưng bày sách, ảnh, tư liệu và các tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục được duy trì. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, hội thơ, diễn thơ, giao lưu với tác giả, nghệ sĩ sẽ được tổ chức. Bên cạnh đó là các chương trình thiền trà, chiếu phim tư liệu, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật về cuộc đời, hành trạng của Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng như vùng đất Ngọa Vân.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần Di sản là chương trình tọa đàm Tuệ Trung Thượng Sĩ, tổ chức ngày 12/12, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên, tăng ni và những người quan tâm. Tọa đàm tập trung trao đổi về thân thế, hành trạng, tư tưởng Thiền học và giá trị văn học của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đồng thời làm rõ ảnh hưởng của Ngài đối với Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm.

Cùng ngày 12/12, chương trình công bố, trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Ngọa Vân và Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được tổ chức, kết hợp biểu diễn và giao lưu âm nhạc giữa các tác giả, nghệ sĩ với công chúng. Hoạt động nhằm khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng thông qua ngôn ngữ văn học và âm nhạc.

Từ ngày 13 đến 18/12, các hoạt động trưng bày, thiền trà, chiếu phim tư liệu, diễn thơ và trải nghiệm văn hóa tiếp tục được triển khai. Chương trình "Về chốn Tổ" mang đến cơ hội tìm hiểu di sản thông qua các hoạt động trải nghiệm cáp treo, tham quan, thưởng thức bữa cơm chay và tìm hiểu lịch sử, văn hóa Ngọa Vân. Ngày 18/12 cũng sẽ có chương trình trải nghiệm hướng tới Lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Ảnh: TTXVN phát

Khép lại Tuần Di sản vào ngày 19/12 là Lễ kỷ niệm 768 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và chương trình Bế mạc. Đây là dịp ôn lại cuộc đời, hành trạng và những đóng góp của Ngài đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam, đồng thời nhìn lại kết quả Tuần Di sản, trao đổi về giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống hiện nay; định hướng duy trì các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại Ngọa Vân.

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Ngọa Vân là địa danh có vị trí đặc biệt, gắn liền với những năm tháng cuối đời tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh minh đã từ bỏ ngai vàng, xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với hệ thống di tích, am, chùa, tháp cùng cảnh quan núi rừng đặc trưng, Ngọa Vân không chỉ là điểm đến tâm linh của tăng ni, Phật tử và du khách thập phương, còn là không gian lưu giữ những dấu tích và câu chuyện lịch sử quan trọng về Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm và tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Thông qua Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026, những giá trị ấy sẽ được giới thiệu bằng nhiều hình thức: tưởng niệm, trưng bày tư liệu, tọa đàm học thuật, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm, thưởng thức các giá trị văn học, nghệ thuật, cảm nhận không gian văn hóa gắn với vùng đất Ngọa Vân.

Với tinh thần lấy văn hóa để quảng bá giá trị văn hóa, Tuần Di sản mong muốn tạo nên không gian gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, tăng ni, văn nghệ sĩ, Phật tử, du khách, những người yêu mến văn hóa dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa những giá trị lịch sử, tư tưởng, văn hóa của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại.